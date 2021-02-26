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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Евросоюз продлил ограничения на поездки

Лидеры Европейского Союза решили продолжать ограничения на поездки. Во время саммита члены ЕС договорились, что сейчас поездки являются необязательными в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением штаммов коронавируса.

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Они подчеркнули необходимость ускорить поставки вакцины от коронавируса.

— Мы приветствуем принятие двух рекомендаций Совета по поводу путешествий в пределах ЕС, согласно которым ограничения могут быть введены в соответствии с принципами пропорциональности, недискриминации и с учетом конкретной ситуации.

Также лидеры европейских стран согласовали, что необходимо обеспечить продвижение товаров и услуг без помех на Внутреннем рынке ЕС.

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Паспорта вакцинации в ЕС

Во время саммита лидеры ЕС согласовали разработку паспортов вакцинации. Ожидается, что они будут готовы к лету.

Вакцинированных людей будут вносить в специальный реестр, каждому из них присвоят QR-код.

Источник: Европейский Совет

Фото: Depositphotos

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