Лидеры Европейского Союза решили продолжать ограничения на поездки. Во время саммита члены ЕС договорились, что сейчас поездки являются необязательными в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением штаммов коронавируса.
Они подчеркнули необходимость ускорить поставки вакцины от коронавируса.
— Мы приветствуем принятие двух рекомендаций Совета по поводу путешествий в пределах ЕС, согласно которым ограничения могут быть введены в соответствии с принципами пропорциональности, недискриминации и с учетом конкретной ситуации.
Также лидеры европейских стран согласовали, что необходимо обеспечить продвижение товаров и услуг без помех на Внутреннем рынке ЕС.
Паспорта вакцинации в ЕС
Во время саммита лидеры ЕС согласовали разработку паспортов вакцинации. Ожидается, что они будут готовы к лету.
Вакцинированных людей будут вносить в специальный реестр, каждому из них присвоят QR-код.
Источник: Европейский Совет