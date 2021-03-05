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Факти / Україна
Людмила Грубник |

Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

карантин

Індекс виводиться на основі кількості активних випадків захворювання на Covid-19 на 100 тис. населення.

Загалом до червоної зони потрапили 54 країни, що на сім менше, ніж минулого тижня.

Це – Австрія, Бельгія, Польща, Іспанія, Болгарія, США, Молдова, Литва, Латвія тощо.

У зеленій зоні опинилися Україна, Білорусь, Велика Британія, Греція, Туреччина, Грузія, Португалія, Росія, Єгипет, Хорватія, Данія, Німеччина, Вірменія та інші.

Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

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Загалом у переліку значиться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

ЄС продовжив обмеження на поїздки

Лідери Європейського Союзу вирішили продовжувати обмеження на поїздки. Під час саміту члени ЄС домовилися, що наразі поїздки є необов’язковими через складну епідеміологічну ситуацію та розповсюдженням штамів коронавірусу.

Вони наголосили на необхідності пришвидшити постачання вакцини від коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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