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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжается адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

По состоянию на 16 июня 2020 в Украине зафиксировано 32 476 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию обнаружили у 666 человек.

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10:49 - 16 июня

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине, который фиксируется с прошлой недели, не связан с увеличением ПЦР-тестирований.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы связываем это (увеличение случаев Covid-19, — Ред.), в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений, — сказал он.

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09:51 - 16 июня

Международный аэропорт Киев отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы.

Причиной стало продление карантина в Киеве.

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09:41 - 16 июня

Распространение коронавируса по регионам Украины:

коронавірус в Україні 16 червня

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09:04 - 16 июня

16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки добавилось 666 пациентов. Суточный прирост новых случаев инфицирования не падает.

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08:55 - 16 июня

По состоянию на 08.00 16 июня: во Львове и Львовской области 3 072 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

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20:49 - 15 июня

В МИД советуют гражданам Украины воздержаться от поездок за границу, несмотря на восстановление международного авиасообщения.

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20:40 - 15 июня

За последний месяц смертность от коронавируса в Украине выросла почти вдвое.

По состоянию на 15 мая было 476 летальных случаев, а 15 июня — 901.

Больше всего умерших от осложнений среди мужчин — 473 (54%) и людей от 50 лет (88,3%).

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19:19 - 15 июня

Во Львовской области четыре новые жертвы коронавируса. От осложнений умерли мужчины — 82, 76, 68 и 48 лет.

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17:37 - 15 июня

В Тернопольской области еще 40 человек заболели коронавирусом. В целом – 1 467.

К сожалению, жертвами вируса в регионе стали 26 человек, а 1 022 уже выздоровели.

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12:10 - 15 июня

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