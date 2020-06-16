Черные ящики сбитого над Тегераном Boeing 737 Международных авиалиний Украины Иран до сих пор не передали для расшифровки из-за пандемии коронавируса, объяснил официальный представитель правительства Ирана Али Рабиеи.

Он заверил в готовности власти страны сотрудничать в расследовании катастрофы украинского самолета, отметив, что им нечего скрывать.

По его словам, если будет возможность расшифровать их в Украине, это будет сделано, в ином случае – черные ящики отправят во Францию.

Рабиеи сообщил, что передачу самописцев замедлила пандемия, из-за которой закрылось международное авиасообщение, но этот процесс возобновится после открытия авиарейсов.

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Еще в марте официальный Тегеран заявил, что передаст черные ящики сбитого Boeing 737 МАУ Украине, но затем изменил свою позицию. 10 июня представитель Ирана сказал, что их отправят во Францию.

Авиакатастрофа Boeing 737 МАУ произошла 8 января 2020 года сразу после вылета из Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины (девять из них – члены экипажа самолета).

Иран только через несколько дней признал, что украинский Boeing по ошибке сбили его военные. Ответственность взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Задержали шестерых обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ в Тегеране.