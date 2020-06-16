Чорні скриньки збитого над Тегераном Boeing 737 Міжнародних авіаліній України Іран досі не передали для розшифрування через пандемію коронавірусу, пояснив офіційний представник уряду Ірану Алі Рабіеї.

Він запевнив у готовності влади країни співпрацювати в розслідуванні катастрофи українського літака, зазначивши, що їм нема чого приховувати.

За його словами, якщо буде можливість розшифрувати їх в Україні, це буде зроблено, в іншому випадку – чорні ящики відправлять до Франції.

Рабіеї повідомив, що передання самописців сповільнила пандемія, через яку закрилося міжнародне авіасполучення, але цей процес відновиться після відкриття авіарейсів.

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Ще у березні офіційний Тегеран заявив, що передасть чорні ящики збитого Boeing 737 МАУ Україні, але потім змінив свою позицію. 10 червня представник Ірану сказав, що їх відправлять до Франції.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ сталася 8 січня 2020 року відразу після вильоту з Тегерана. Загинули 176 осіб, зокрема 11 громадян України (дев’ять з них – члени екіпажу літака).

Іран лише через кілька днів визнав, що український Boeing помилково збили його військові. Відповідальність узяв на себе Корпус вартових Ісламської революції. Затримали шістьох обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ в Тегерані.