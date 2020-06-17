В Тернополе в связи с высоким количеством заболеваний коронавирусом усилили карантинные ограничения.

Теперь запрещается проводить массовые мероприятия, а также отмечать праздники в заведениях общественного питания.

В ресторанах можно теперь находиться только до двух часов.

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В ТРЦ администрация должна проверять температуру посетителей. В помещениях должны быть разметки, которые будут обозначать социальное дистанцирование. Кроме того, должны быть отдельные входы и выходы, чтобы избежать скопления людей.

В случае если эти требования не будут соблюдаться – заведения закроют.

Пользоваться транспортом можно только в масках в соответствии с количеством мест для сидения.

Уже с 18 июня будут проверять все заведения, рынки, транспорт, чтобы проверить полное выполнение условий.

17 июня в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

По состоянию на 17 июня коронавирус обнаружили у 33 234 человек. За минувшие сутки количество больных резко выросло на 758 случаев.

Источник: Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом