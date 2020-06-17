У Тернополі в зв’язку з високою кількістю захворювань на коронавірус посилили карантинні обмеження.

Тепер забороняється проводити масові заходи, а також відзначати свята в закладах громадського харчування.

У ресторанах можна тепер перебувати тільки до двох годин.

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У ТРЦ адміністрація повинна перевіряти температуру відвідувачів. У приміщеннях повинні бути розмітки, які позначатимуть соціальне дистанціювання. Крім того, повинні бути окремі входи і виходи, щоб уникнути скупчення людей.

У разі якщо ці вимоги не будуть дотримуватися – заклади закриють.

Користуватися транспортом можна тільки в масках відповідно до кількості місць для сидіння.

Уже з 18 червня перевірятимуть всі заклади, ринки, транспорт, щоб перевірити повне виконання умов.

17 червня в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня. Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС.

Станом на 17 червня коронавірус виявили у 33 234 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 758 випадків.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом