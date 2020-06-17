У Тернополі в зв’язку з високою кількістю захворювань на коронавірус посилили карантинні обмеження.
Тепер забороняється проводити масові заходи, а також відзначати свята в закладах громадського харчування.
У ресторанах можна тепер перебувати тільки до двох годин.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
У ТРЦ адміністрація повинна перевіряти температуру відвідувачів. У приміщеннях повинні бути розмітки, які позначатимуть соціальне дистанціювання. Крім того, повинні бути окремі входи і виходи, щоб уникнути скупчення людей.
У разі якщо ці вимоги не будуть дотримуватися – заклади закриють.
Користуватися транспортом можна тільки в масках відповідно до кількості місць для сидіння.
Уже з 18 червня перевірятимуть всі заклади, ринки, транспорт, щоб перевірити повне виконання умов.
17 червня в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня. Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС.
Станом на 17 червня коронавірус виявили у 33 234 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 758 випадків.