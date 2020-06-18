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Факты / Мир / Россия

Чтобы Путина не заразили Covid-19: ветеранов изолировали перед парадом Победы

Около 80 ветеранов отправили на 14-дневный карантин перед парадом Победы, который должен пройти в Москве 24 июня.

Принудительная изоляция является частью мер, которые принимают для защиты президента России Владимира Путина от заражения коронавирусом.

Ветеранов отправили в один из пансионатов под Москвой. На параде Победы они будут контактировать с Путиным.

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Ряд российских чиновников из окружения Путина уже переболел коронавирусом. В частности, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.

Также заболел и главврач больницы в Коммунарке, с которым Путин общался за несколько дней до обнаружения диагноза.

Фото: Кремль

Источник: Bloomberg

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