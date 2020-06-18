Стрессы украинских аграриев. Почему 2020 год окажется для страны неурожайным

В 2020 году украинские поля прошли через погодные качели, которых синоптики уже давно не помнят. Мягкая европейская зима без морозов и снежных заносов вышла боком. Земля пересохла, а уровень воды в реках и водохранилищах упал до критического уровня.

Одесская область — одна из тех, что пострадали больше всего. Кое-где дождя не видели почти год. Гидрометцентр зафиксировал самую низкую за последние 20 лет количество осадков в регионе.

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В южных районах Одесской области засуха убила 80% посевов. Институт космических исследований с помощью спутников даже сделал снимки, как выглядят сейчас поля на юге. На 300 тыс. гектаров урожая вообще не ожидают.

От погоды пострадали и центральные регионы Украины. В Киевской области к засухе здесь присоединился холод в мае. Фермерам пришлось переживать не только за зерновые, но и за кукурузу с подсолнечником.

На сельское хозяйство еще и повлиял коронавирус. Карантин спровоцировал логистический коллапс. Особенно это касается тех предприятий, которые работают на экспорт. При закрытых границах доставка товара стала настоящим квестом.

Кроме того, карантин спровоцировал финансовый кризис. Некоторые даже зарубежные заказчики просят отсрочку платежей. Многие партнеры закрылись из-за карантина.

Но с другой стороны — сельское хозяйство имеет преимущество перед другими сферами во время кризиса. Эксперты говорят, что на мировом рынке спрос на украинское продовольствие будет всегда.

Ситуацию спасли дожди, которые обильно накрыли Украину в конце мая. Аграрии постепенно учатся работать по новым законам природы. Если раньше у нас была зона умеренного климата, то сейчас — Украина постепенно перемещается в субтропики.

По урожаю пшеницы, несмотря на погодные сюрпризы, прогнозы экспертов — оптимистичны. Роста цен на хлеб скорее всего, не будет.

А вот с овощами ситуация не столь однозначна. В прошлом году в Украине возник дефицит картофеля. Эксперты говорят, что импорт был беспрецедентным. В десятки раз больше, чем обычно. В этом году отечественные фермеры отреагировали на конъюнктуру рынка.

Украинские аграрии сейчас думают не только об урожае, но и об обещаниях власти. Тем, кто больше всего пострадал от погодных сюрпризов, государство планировало выплатить компенсации. Правда, обещало давно, но денег так пока и не видно.

Между тем эксперты предупреждают, что из-за глобальных климатических изменений нынешние погодные аномалии вскоре могут стать нормой. Чтобы выжить, аграриям придется переходить на другие сорта растений и новые технологии.

На юге Одесской области наблюдают наибольшую засуху за 70 лет. Из-за аномально бесснежной зимы в Бессарабии сейчас пропало более половины озимых.

Проблемы с посевами начались еще в прошлом году. Тогда фермеры собирали с гектара по 2-3 тонны зерна и надеялись, что в 2020 году ситуация улучшится.

Из-за постоянного стресса не выдержал фермер из Килийского района. Мужчина арендовал 150 гектаров земли у односельчан и потерял урожай. Доведенный до отчаяния, он покончил с собой.