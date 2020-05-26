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Аномальная погода испортила урожай в Украине, аграрии вынуждены пересевать поля

Такого холодного и дождливого мая не помнят даже синоптики. Еще в начале месяца за несколько суток в Киеве выпала месячная норма осадков. Влага — это хорошо, но такая погода без тепла, но с морозами уже во многих регионах принесла вред.

Пострадали центральные, западные и частично северные регионы. Там фактически вымерзла кукуруза, аграрии будут вынуждены пересевать поля. Перед тем пыльные бури повредили подсолнечник, особенно на Кировоградщине, где его тоже планируют засеять заново.

В этих же регионах следует ожидать недобора пшеницы. Парадокс, но на юге неурожай из-за засухи, а на севере из-за чрезмерных и запоздалых дождей. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, Факты ICTV писали о том, какой прогноз погоды в Украине синоптики дали на июнь.

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