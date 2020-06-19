Пляжи Киева 2020, где можно купаться - список

В столице открыли для посещения 32 зоны отдыха возле воды, однако купаться разрешено только на 12 пляжах Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что во время посещения пляжей нужно придерживаться правил безопасности — сохранять социальное дистанцирование и использовать антисептики.

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Пляжи с разрешением купаться:

Венеция;

Радуга (Веселка);

Галерный;

Детский;

Золотой;

Молодежный;

Предместная Слободка;

Пуща-Водица;

Радуга (Райдуга);

Троещина;

Центральный;

Черторой.

Зоны отдыха без разрешения купаться:

Алмазная;

Березняки;

Белая;

Верхняя;

Голубая;

Горбачиха;

Довбычка;

Лесная;

Городская;

Наталка;

Осокорки;

Редьчина;

Русановская коса;

Русановский канал;

Святошино;

Синеозерная;

Совская балка;

Солнечная.

Пляжи Тельбин и Вербное уже готовы к приходу киевлян, однако пока купаться там не рекомендуется.

Также в КГГА отчитались о ремонте пляжей Радуга, Венеция, Молодежный и Пуща-Водица, который был выполнен в течение трех последних лет.

В 2020 году планируется завершение капремонта пляжей Троещина, Водоворот и Галерный.

С решением об открытии пляжей для купания в Киеве Виталий Кличко выступил в пятницу, 19 июня.

Мэр также напомнил об обновлении за последние несколько лет шести городских пляжей, в том числе пляжа Троещина, который получил награду Голубой флаг — экологический сертификат, который выдается пляжам в десятках стран мира.