PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пляжи Киева, где можно купаться во время карантина — список

В столице открыли для посещения 32 зоны отдыха возле воды, однако купаться разрешено только на 12 пляжах Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что во время посещения пляжей нужно придерживаться правил безопасности — сохранять социальное дистанцирование и использовать антисептики.

Пляжи Киева 2020, где можно купаться - список

Читайте: Карантин в Украине — регионы готовы к ослаблению и где будет ужесточение

Пляжи с разрешением купаться:

  • Венеция;
  • Радуга (Веселка);
  • Галерный;
  • Детский;
  • Золотой;
  • Молодежный;
  • Предместная Слободка;
  • Пуща-Водица;
  • Радуга (Райдуга);
  • Троещина;
  • Центральный;
  • Черторой.

Зоны отдыха без разрешения купаться:

  • Алмазная;
  • Березняки;
  • Белая;
  • Верхняя;
  • Голубая;
  • Горбачиха;
  • Довбычка;
  • Лесная;
  • Городская;
  • Наталка;
  • Осокорки;
  • Редьчина;
  • Русановская коса;
  • Русановский канал;
  • Святошино;
  • Синеозерная;
  • Совская балка;
  • Солнечная.

Пляжи Тельбин и Вербное уже готовы к приходу киевлян, однако пока купаться там не рекомендуется.

Также в КГГА отчитались о ремонте пляжей Радуга, Венеция, Молодежный и Пуща-Водица, который был выполнен в течение трех последних лет.

В 2020 году планируется завершение капремонта пляжей Троещина, Водоворот и Галерный.

С решением об открытии пляжей для купания в Киеве Виталий Кличко выступил в пятницу, 19 июня.

Мэр также напомнил об обновлении за последние несколько лет шести городских пляжей, в том числе пляжа Троещина, который получил награду Голубой флаг — экологический сертификат, который выдается пляжам в десятках стран мира.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка