Пляжи Киева 2020, где можно купаться - список

В столице открыли для посещения 32 зоны отдыха возле воды, однако купаться разрешено только на 12 пляжах Киева.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Отмечается, что во время посещения пляжей нужно придерживаться правил безопасности — сохранять социальное дистанцирование и использовать антисептики.
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Пляжи с разрешением купаться:
- Венеция;
- Радуга (Веселка);
- Галерный;
- Детский;
- Золотой;
- Молодежный;
- Предместная Слободка;
- Пуща-Водица;
- Радуга (Райдуга);
- Троещина;
- Центральный;
- Черторой.
Зоны отдыха без разрешения купаться:
- Алмазная;
- Березняки;
- Белая;
- Верхняя;
- Голубая;
- Горбачиха;
- Довбычка;
- Лесная;
- Городская;
- Наталка;
- Осокорки;
- Редьчина;
- Русановская коса;
- Русановский канал;
- Святошино;
- Синеозерная;
- Совская балка;
- Солнечная.
Пляжи Тельбин и Вербное уже готовы к приходу киевлян, однако пока купаться там не рекомендуется.
Также в КГГА отчитались о ремонте пляжей Радуга, Венеция, Молодежный и Пуща-Водица, который был выполнен в течение трех последних лет.
В 2020 году планируется завершение капремонта пляжей Троещина, Водоворот и Галерный.
С решением об открытии пляжей для купания в Киеве Виталий Кличко выступил в пятницу, 19 июня.
Мэр также напомнил об обновлении за последние несколько лет шести городских пляжей, в том числе пляжа Троещина, который получил награду Голубой флаг — экологический сертификат, который выдается пляжам в десятках стран мира.