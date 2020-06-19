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Факти / Україна

Пляжі Києва, де можна купатися під час карантину – список

У столиці відкрили для відвідування 32 зони відпочинку біля води, однак купатися дозволено лише на 12 пляжах Києва.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Зазначається, що під час відвідування пляжів треба дотримуватися правил безпеки – зберігати соціальне дистанціювання та використовувати антисептики.

Пляжі Києва 2020, де можна купатися - список

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Пляжі із дозволом купатися:

  • Венеція;
  • Веселка;
  • Галерний;
  • Дитячий;
  • Золотий;
  • Молодіжний;
  • Передмістна Слобідка;
  • Пуща-Водиця;
  • Райдуга;
  • Троєщина;
  • Центральний;
  • Чорторий.

Зони відпочинку без дозволу купатися:

  • Алмазна;
  • Березняки;
  • Біла;
  • Верхня;
  • Голуба;
  • Горбачиха;
  • Довбичка;
  • Лісова;
  • Міська;
  • Наталка;
  • Осокорки;
  • Редьчина;
  • Русанівська коса;
  • Русанівський канал;
  • Святошин;
  • Синєозерна;
  • Совська балка;
  • Сонячна.

Пляжі Тельбін і Вербне уже готові до приходу киян, проте поки що купатись там не рекомендують.

Також в КМДА відзвітували про ремонт пляжів Веселка, Венеція, Молодіжний та Пуща-Водиця, який було виконано протягом трьох останніх років.

У 2020 році планується завершення капремонту пляжів Троєщина, Чорторий та Галерний.

Із рішенням про відкриття пляжів для купання у Києві Віталій Кличко виступив у п’ятницю, 19 червня.

Мер також нагадав про оновлення за останні кілька років шести міських пляжів, зокрема пляжу Троєщина, який отримав відзнаку Блакитний прапор – екологічний сертифікат, який видається пляжам у  десятках країн світу.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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