Пляжі Києва 2020, де можна купатися - список

У столиці відкрили для відвідування 32 зони відпочинку біля води, однак купатися дозволено лише на 12 пляжах Києва.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.
Зазначається, що під час відвідування пляжів треба дотримуватися правил безпеки – зберігати соціальне дистанціювання та використовувати антисептики.
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Пляжі із дозволом купатися:
- Венеція;
- Веселка;
- Галерний;
- Дитячий;
- Золотий;
- Молодіжний;
- Передмістна Слобідка;
- Пуща-Водиця;
- Райдуга;
- Троєщина;
- Центральний;
- Чорторий.
Зони відпочинку без дозволу купатися:
- Алмазна;
- Березняки;
- Біла;
- Верхня;
- Голуба;
- Горбачиха;
- Довбичка;
- Лісова;
- Міська;
- Наталка;
- Осокорки;
- Редьчина;
- Русанівська коса;
- Русанівський канал;
- Святошин;
- Синєозерна;
- Совська балка;
- Сонячна.
Пляжі Тельбін і Вербне уже готові до приходу киян, проте поки що купатись там не рекомендують.
Також в КМДА відзвітували про ремонт пляжів Веселка, Венеція, Молодіжний та Пуща-Водиця, який було виконано протягом трьох останніх років.
У 2020 році планується завершення капремонту пляжів Троєщина, Чорторий та Галерний.
Із рішенням про відкриття пляжів для купання у Києві Віталій Кличко виступив у п’ятницю, 19 червня.
Мер також нагадав про оновлення за останні кілька років шести міських пляжів, зокрема пляжу Троєщина, який отримав відзнаку Блакитний прапор – екологічний сертифікат, який видається пляжам у десятках країн світу.