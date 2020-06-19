Пляжі Києва 2020, де можна купатися - список

У столиці відкрили для відвідування 32 зони відпочинку біля води, однак купатися дозволено лише на 12 пляжах Києва.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Зазначається, що під час відвідування пляжів треба дотримуватися правил безпеки – зберігати соціальне дистанціювання та використовувати антисептики.

Читайте: Карантин в Україні – які регіони готові до послаблення і де буде посилення

Пляжі із дозволом купатися:

Венеція;

Веселка;

Галерний;

Дитячий;

Золотий;

Молодіжний;

Передмістна Слобідка;

Пуща-Водиця;

Райдуга;

Троєщина;

Центральний;

Чорторий.

Зони відпочинку без дозволу купатися:

Алмазна;

Березняки;

Біла;

Верхня;

Голуба;

Горбачиха;

Довбичка;

Лісова;

Міська;

Наталка;

Осокорки;

Редьчина;

Русанівська коса;

Русанівський канал;

Святошин;

Синєозерна;

Совська балка;

Сонячна.

Пляжі Тельбін і Вербне уже готові до приходу киян, проте поки що купатись там не рекомендують.

Також в КМДА відзвітували про ремонт пляжів Веселка, Венеція, Молодіжний та Пуща-Водиця, який було виконано протягом трьох останніх років.

У 2020 році планується завершення капремонту пляжів Троєщина, Чорторий та Галерний.

Із рішенням про відкриття пляжів для купання у Києві Віталій Кличко виступив у п’ятницю, 19 червня.

Мер також нагадав про оновлення за останні кілька років шести міських пляжів, зокрема пляжу Троєщина, який отримав відзнаку Блакитний прапор – екологічний сертифікат, який видається пляжам у десятках країн світу.