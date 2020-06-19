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Факты / Украина / Общество

В 80% случаев насилия над детьми преступниками оказываются их знакомые — Кулеба

За прошлый год в Украине зафиксировали более 550 уголовных дел, связанных с насилием над детьми.

Такую информацию обнародовал уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулебана.

Согласно статистике, в 80% случаев преступниками оказались знакомые детей, а в 90% случаев насилия никто не обратился в полицию.

— Работники полиции утверждают, что часто о фактах преступления не сообщается, чтобы избежать следственной и судебной волокиты. Реальное количество пострадавших — гораздо больше, — отметил Кулеба.

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Все потому, что ребенок должен дать показания минимум трижды, а каждый раз, когда он проговаривает эту историю, ребенок испытывает повторную травматизацию.

— Нам важно выстроить систему, которая работает в интересах ребенка, а не наоборот — когда ребенок является заложником системы и вынужден испытывать повторное насилие ради наказания обидчика, — добавил омбудсмен.

Исчезновение детей в Украине

С начала года в Украине исчезла более тысячи несовершеннолетних. Чаще всего исчезают дети подросткового возраста, а среди самых распространенных причин исчезновения — сложные отношения с родителями, ведь дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.

Фото: Dreamstime

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