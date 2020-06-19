За минулий рік в Україні зафіксували більше 550 кримінальних справ, що пов’язані з насиллям над дітьми.

Таку інформацію оприлюднив уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулебана.

Згідно статистиці, у 80% випадків злочинцями виявились знайомі дітей, а у 90% випадків насилля ніхто не звернувся до поліції.

– Працівники поліції стверджують, що часто про факти злочину не повідомляється, щоб уникнути слідчої і судової тяганини. Реальна кількість постраждалих – набагато більша, – зазначив Кулеба.

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Все тому, що дитина повинна дати свідчення мінімум тричі, а щоразу, коли вона проговорює цю історію, дитина зазнає повторну травматизацію.

– Нам важливо вибудувати систему, яка працює в інтересах дитини, а не навпаки – коли дитина є заручником системи і вимушена зазнавати повторного насильства заради покарання кривдника, – додав омбудсмен.

Зникнення дітей в Україні

З початку року в Україні зникла понад тисяча неповнолітніх. Найчастіше зникають діти підліткового віку, а серед найпоширеніших причин зникнення – складні стосунки з батьками, адже діти намагаються довести свою незалежність та самостійність.