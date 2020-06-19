Карантин во Львовской области не смягчать до 22 июня.
Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ведь количество больных коронавирусом не разрешает ослабить карантинные меры.
Так, во Львове еще не заработают детские сады.
— Вопрос садиков мы обсуждали с главой областной комиссии, она бы с радостью возобновила работу садов, но должно быть согласование Министерства здравоохранения по ослаблению карантина, — отметил мэр Львова Андрей Садовый.
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А вот спортивные учреждения уже по-чуть-чуть начинают восстанавливать свою работу.
Это уже не первый раз, когда на Львовщине продлили карантин, ранее — до 19 июня. В прошлый раз комиссия приняла соответствующее решение 12 июня из-за высокого показателя заболеваемости в области.
Источник: Львовская ОГА