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Факти / Україна

У Львові та області продовжили карантин

Карантин у Львівській області не пом’якшуватимуть до 22 червня.

Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адже кількість хворих на коронавірус не дозволяє послабити карантинні заходи.

Так, у Львові ще не запрацюють дитячі садочки.

– Питання садочків ми обговорювали з головою обласної комісії, вона б з радістю відновила роботу садочків, але має бути погодження Міністерства охорони здоров’я щодо послаблення карантину, – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

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А от спортивні заклади вже по-троху починають відновлювати свою роботу.

Це вже не вперше, коли на Львівщині продовжили карантин, раніше – до 19 червня. Минулого разу комісія ухвалила відповідне рішення 12 червня через високий показник захворюваності в області.

Джерело: Львівська ОДА 

Фото: Dreamstime

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