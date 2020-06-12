Карантин во Львовской области продлили до 19 июня.

Такое решение приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за большого количества больных коронавирусом.

На Львовщине стабильно фиксируют высокие показатели количества госпитализированных с коронавирусом.

— Показатели заболеваемости Covid-19 не разрешает ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю, — сообщили в ОГА.

Следующее заседание комиссии ТЭБ и ЧС состоится 19 июня.

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Коронавирус во Львовской области

По состоянию на утро 12 июня на Львовщине обнаружили 2 526 больных коронавирусом, из них 92 умерли, а выздоровели 598 пациентов. За последние сутки зафиксировали резкий рост суточного количества больных — 112 новых случаев.

Источник: Львовская ОГА