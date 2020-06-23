Как дело против Порошенко добавляет ему рейтингов и почему его называют бумерангом

Весна придет – будем сажать – пожалуй, ключевой лозунг предвыборной кампании Владимира Зеленского. Но после того как Зеленский стал президентом, прошла уже весна, а посадок так никто и не видел. Исправить печальную статистику отчаянно пытается Генпрокурор Ирина Венедиктова.

В первую очередь, с помощью уголовных дел против предшественника Зеленского на посту президента Петра Порошенко, которых открыли уже более двадцати. На допросы в Госбюро расследований Порошенко вызывают, как на работу. Теперь же от допросов решили перейти к конкретному подозрению.

Уголовное шоу

Правда, вручение подозрения превратилась в настоящее шоу. Порошенко с группой поддержки путешествовал между офисами ГБР и Генпрокурора, прорывал кордоны охранников, лично общался с Венедиктовой, не признавал, что ему что-то вручили, но в итоге дело таки добралось до суда по избранию меры пресечения.

ГБР считает, что Порошенко будучи президентом надавил на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко и склонил его к изданию незаконного приказа о назначении своего первого заместителя. Речь идет о назначении в СВР Сергея Семочко. Того самого, у семьи которого журналисты нашли российские паспорта и бизнес в оккупированном Крыму. Через несколько месяцев после скандала, Порошенко, кстати, Семочко уволил.

Изначально следствие хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти и зарплаты Семочко, но сейчас его подозревают только в превышении служебных полномочий и подстрекательстве.

— Это дело было сформулировано так, что Порошенко якобы с целью украсть деньги, то есть заработную плату Семочко, назначил его в обход процедуры на эту должность. Это абсурд. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка уже говорил, что это юридический трэш. Так оно и есть, — говорит адвокат Порошенко Илья Новиков.

Треш – не треш, но грозит пятому президенту по этому делу до 10 лет лишения свободы. Изначально прокуратура требовала задержания Порошенко с альтернативой внесения залога в 10 млн грн, но потом передумала и предложила ограничиться только мерой пресечения в виде личного обязательства. Суд по избранию меры пресечения назначили на 18 июня, но из-за изменения позиции прокуратуры перенесли на 1 июля.

Задача – посадить?

Попытаться посадить предшественников – давняя украинская политическая традиция. Особенно преуспел в ней Виктор Янукович, он же, впрочем, и закончил хуже всех из украинских президентов.

Зеленский об уголовных делах против предшественников говорил неоднократно, как во время предвыборной кампании, так и уже будучи президентом. Это был и есть один из китов его агитации.

— Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров, — слова Зеленского с недавней пресс-конференции по итогам года президентства.

Эксперты сходятся во мнении, что в украинском обществе действительно есть запрос на привлечение Порошенко к ответственности, на котором и пытается играть нынешняя власть.

— Для общества Порошенко – коррупционер. Должна быть дана правовая оценка по опубликованным фактам о хищениях в Укроборонпроме и так далее, — говорит народный депутат фракции партии Слуга Народа Александр Качура в комментарии Фактам ICTV.

Но вот только дело, по которому Порошенко сейчас пытаются привлечь к ответственности, с коррупцией не имеет совершенно ничего общего.

— Но это никого не интересует. Его подают, как злоупотребление, этого достаточно. Все это вкатывают в общий вариант антикоррупционной борьбы. Есть определенный запрос в обществе на наказание коррупционеров. И понятно, что проще всего брать предшественников, людей, которые раньше были при власти, и говорить, что смотрите – вы плохо живете, потому что была раньше власть плохая, — поясняет логику действий власти политолог Игорь Рейтерович.

Но, казалось бы, если и вручать подозрение бывшему главе государства, то это должно быть юридически безупречно. К нынешнему же подозрению есть большие вопросы.

— С юридической точки зрения я считаю это дело абсолютно бесперспективным, — отмечает Рейтерович.

Причем вопросы есть не только в Украине, а и на Западе.

— Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов, — заявили в посольстве США в Украине.

Назвали дело против Порошенко опасным и пообещали пристально следить за ним в Евросоюзе.

Политическая недальновидность

Сам Порошенко прямо винит власть в политическом преследовании. Там отвечают – ничего удивительного.

— Для Петра Алексеевича любая ответственность, любые претензии всегда будут интерпретироваться исключительно, как политические преследования. Это было бы странно, если бы оппозиционный политик говорил, что действительно я нарушил закон, и покаялся. Он, как уж на сковородке будет делать все, чтобы не понести ответственность и соответственно называть это политическим преследованием, пытаться мобилизовать вокруг этого часть граждан – заявляет Александр Качура.

По словам нардепа, однозначная позиция президента Зеленского и правящей партии Слуга народа в том, что должно быть объективное расследование.

— Если Порошенко не виновен, то он может доказать это в суде. Главное, что сейчас не нужно никого вызывать на Банковую – следователей, судей, не нужно согласовывать процессуальные действия с Офисом президента. Они сейчас реально независимы. Суд должен установить объективную истину, и привлечь, или не привлекать его к ответственности, — полагает представитель монобольшинства.

То, что дело о назначении в Службе внешней разведки никак не связано с коррупцией, Качура парирует сравнением Порошенко с самим Аль Капоне – его тоже привлекли к ответственности не за убийства массовые, разбой или что-то еще, а за неуплату налогов.

Но в деле Порошенко пока привлечения к ответственности не видно даже на горизонте.

— Я перспектив здесь не вижу, дело будет тянуться долго, будут судебные заседания, но приведет ли это к каким-то конкретным результатам – я сомневаюсь. И в том, что Петр Порошенко окажется за решеткой. Это очень долгоиграющая история, которая может продолжаться годами и тянуться, — прогнозирует политолог Рейтерович.

А пока шоу будет продолжаться, в своих интересах им может пользоваться, как власть, так и оппозиция. Власть показывает нацеленность на выполнение предвыборных обещаний и меняет негативную для себя информационную повестку.

— Это отвлекает внимание от многих проблем, которые есть в стране, — констатирует Рейтерович.

Порошенко, в свою очередь, укрепляется в роли лидера оппозиции и главной альтернативы действующей власти, накачивая свой рейтинг и рейтинг своей политической силы. Под стенами Печерского районного суда Киева на суд против экс-президента собралось несколько тысяч человек. Что ярко продемонстрировало — по сути, Порошенко сейчас единственный политик в стране, который может мобилизовать на свою поддержку улицу и который активнее всего играет на поле протестных настроений. Приветствия от Запада говорят и о сохранении влиятельности пятого президента на международной арене.

— Европейская Солидарность и Порошенко на этом зарабатывают электоральные балы, то есть у них рейтинги растут, в том числе из-за того, что появляются подобные преследования, — считает Рейтерович.

Вместе с тем, называя дела против себя политическими преследованиями самому Порошенко не стоит забывать, что он тоже несет ответственность за подобную работу правоохранительных органов. Именно при нем создавали ГБР, он же несколько лет всем украинцам рассказывал о “беспрецедентной успешности” своей судебной реформы. А теперь получается, что сам Порошенко не очень доверяет им же отреформированным судам и правоохранителям.

— Можно говорить именно о бумеранге. Потому что Порошенко пять лет в значительной степени отвечал за реформу ГБР и прокуратуры. Все те пять лет не было желания у президента создавать эти органы или трансформировать их в независимые и профессиональные. Порошенко хотел ручного управления. Теперь это к нему вернулось бумерангом, — отмечает нардеп от фракции партии Голос Ярослав Юрчишин.

Еще в детстве всех учат: “относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе”. Но украинские политики никак не усвоят эту простую истину. И потом удивляются, что система, несовершенством которой они сами пользовались, начитает догонять уже их. Наступление на одни и те же грабли – украинская национальная забава.

Валерий Литонинский