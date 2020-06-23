Як справа проти Порошенка додає йому рейтингів та чому її називають бумерангом

Весна прийде – будемо саджати – мабуть, ключове гасло передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Але після того як Зеленський став президентом, пройшла вже весна, а посадок так ніхто і не бачив. Виправити сумну статистику відчайдушно намагається генпрокурор Ірина Венедіктова.

Насамперед, за допомогою кримінальних справ проти попередника Зеленського на посаді президента Петра Порошенка, яких відкрили вже понад двадцять. На допити в Держбюро розслідувань Порошенка викликають, як на роботу. Тепер же від допитів вирішили перейти до конкретної підозри.

Кримінальне шоу

Щоправда, вручення підозри перетворилася на справжнє шоу. Порошенко з групою підтримки подорожував між офісами ДБР і генпрокурора, проривав кордони охоронців, особисто спілкувався з Венедіктовою, не визнавав, що йому щось вручили, але згодом справа таки дійшла до суду, щодо обрання запобіжного заходу.

ДБР вважає, що Порошенко будучи президентом тиснув на тодішнього главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божко і схилив його до підготовки незаконного наказу про призначення свого першого заступника. Йдеться про призначення в СЗР Сергія Семочко. Того самого, у сім’ї якого журналісти знайшли російські паспорти і бізнес в окупованому Криму. Через кілька місяців після скандалу, Порошенко, до речі, Семочка звільнив.

Спочатку слідство хотіло оголосити п’ятому президенту підозру в захопленні влади і зарплатні Семочко, але зараз його підозрюють тільки в перевищенні службових повноважень і підбурюванні.

— Ця справа була сформульована так, що Порошенко нібито з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Семочко, призначив його в обхід процедури на цю посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже говорив, що це юридичний треш. Так воно і є, – каже адвокат Порошенко Ілля Новіков.

Треш – не треш, але загрожує п’ятому президенту по цій справі до десяти років позбавлення волі. Спершу прокуратура вимагала заарештувати Порошенка з альтернативою внесення застави у 10 млн грн, але потім передумала і запропонувала обмежитися запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання. Суд з обрання запобіжного заходу призначили на 18 червня, але через зміну позиції прокуратури перенесли на 1 липня.

Завдання – посадити?

Спробувати посадити попередників – давня українська політична традиція. Особливо досяг успіху в ній Віктор Янукович, він же, втім, і закінчив найгірше серед українських президентів.

Зеленський про кримінальні справи проти попередників говорив неодноразово, як під час передвиборчої кампанії, так і вже будучи президентом. Це був і є один з китів його агітації.

— Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод та вироків, – слова Зеленського з недавньої прес-конференції за підсумками року президентства.

Експерти сходяться на думці, що в українському суспільстві дійсно є запит на притягнення Порошенка до відповідальності, на якому і намагається грати нинішня влада.

— Для суспільства Порошенко – корупціонер. Повинна надаватися правова оцінка щодо опублікованих фактів розкрадання в Укроборонпромі тощо, – каже народний депутат фракції партії Слуга Народу Олександр Качура в коментарі Фактам ICTV.

Але ось тільки справа, за якою зараз Порошенка намагаються притягнути до відповідальності, з корупцією не має абсолютно нічого спільного.

— Але це нікого не цікавить. Її подають, як зловживання, цього достатньо. Все це вписують в загальний варіант антикорупційної боротьби. Є певний запит в суспільстві на покарання корупціонерів. І зрозуміло, що найпростіше брати попередників, людей, які раніше були при владі, і говорити, що дивіться – ви погано живете, тому що була раніше влада погана, – пояснює логіку дій влади політолог Ігор Рейтерович.

Але, здавалося б, якщо і вручати підозру колишньому главі держави, то це повинно бути юридично бездоганно. До нинішньої ж підозри є великі питання.

— З юридичної точки зору я вважаю цю справу абсолютно безперспективною, – зазначає Рейтерович.

Причому питання є не тільки всередині України, а й на Заході.

— Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків, – заявили в посольстві США в Україні.

Назвали справу проти Порошенка небезпечною та пообіцяли пильно стежити за нею у Євросоюзі.

Політична недалекоглядність

Сам Порошенко прямо звинувачує владу у політичному переслідуванні. Там відповідають – нічого дивного.

— Для Петра Олексійовича будь-яка відповідальність, будь-які претензії завжди будуть інтерпретуватися виключно, як політичні переслідування. Це було б дивно, якби опозиційний політик говорив, що дійсно я порушив закон, і покаявся. Він, як вуж на сковорідці буде робити все, щоб не понести відповідальність і відповідно називати це політичним переслідуванням, намагатися мобілізувати навколо цього частину громадян – заявляє Олександр Качура.

За словами нардепа, однозначна позиція президента Зеленського і правлячої партії Слуга народу в тому, що має бути об’єктивне розслідування.

— Якщо Порошенко не винен, то він може довести це в суді. Головне, що зараз не потрібно нікого викликати на Банкову – слідчих, суддів, не потрібно узгоджувати процесуальні дії з Офісом президента. Вони зараз реально незалежні. Суд повинен встановити об’єктивну істину, і притягнути, або не притягати його до відповідальності, – вважає представник монобольшості.

Те, що справа про призначення у Службі зовнішньої розвідки ніяк не пов’язана з корупцією, Качура порівнює Порошенка з самим Аль Капоне – його теж притягли до відповідальності не за масові вбивства, розбій або щось ще, а за несплату податків.

Але в справі Порошенка поки притягнення до відповідальності не видно навіть на горизонті.

— Я перспектив тут не бачу, справа буде тягнутися довго, будуть судові засідання, але чи призведе це до якихось конкретних результатів – я сумніваюся. І в тому, що Петро Порошенко опиниться за ґратами. Це дуже довгограюча історія, що може тривати роками та тягнутися, – прогнозує політолог Рейтерович.

А поки шоу продовжується, в своїх інтересах ними може скористатися, як влада, так і опозиція. Влада показує націленість на виконання передвиборчих обіцянок і змінює негативний для себе інформаційний порядок денний.

— Це відволікає увагу від багатьох проблем, що є в країні, – констатує Рейтерович.

Порошенко, в свою чергу, зміцнюється в ролі лідера опозиції і головної альтернативи чинній владі, накопичуючи свій рейтинг та рейтинг своєї політсили. Під стінами Печерського районного суду Києва на суд проти екс-президента зібралося кілька тисяч осіб. Що яскраво продемонструвало – фактично, Порошенко зараз єдиний політик у країні, який може мобілізувати на свою підтримку вулицю і який найактивніше грає на полі протестних настроїв. Вітання від Заходу говорять і про збереження впливовості п’ятого президента на міжнародній арені.

— Європейська Солідарність і Порошенко на цьому заробляють електоральні бали, тобто у них рейтинги ростуть, зокрема через те, що з’являються подібні переслідування, – вважає Рейтерович.

Водночас, називаючи справи проти себе політичними переслідуваннями самому Порошенку не варто забувати, що він теж несе відповідальність за подібну роботу правоохоронних органів. Саме за його керівництва створювали ДБР, він же кілька років всім українцям розповідав про безпрецедентну успішність своєї судової реформи. А тепер виходить, що сам Порошенко не дуже довіряє цим же відреформованим судам і правоохоронцям.

— Можна говорити саме про бумеранг. Тому що Порошенко п’ять років значною мірою відповідав за реформу ДБР і прокуратури. Всі ті п’ять років не було бажання у президента створювати ці органи або трансформувати їх в незалежні та професійні. Порошенко хотів ручного управління. Тепер це до нього повернулося бумерангом, – зазначає нардеп від фракції партії Голос Ярослав Юрчишин.

Ще в дитинстві всіх вчать: Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Але українські політики все не засвоять цю просту істину. І потім дивуються, що система, недосконалістю якої вони самі користувалися, починає наздоганяти їх самих. Наступати на одні й ті ж граблі – українська національна забава.

Валерій Літонінський