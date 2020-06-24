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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 24 июня коронавирус обнаружили у 39 014 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 940 случаев. Это стало новым антирекордом.

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12:15 - 24 июня

По состоянию на 24 июня в Киеве обнаружили 99 новых случаев коронавируса, всего в городе 4 528 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 21.

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11:17 - 24 июня

В Вооруженных силах Украины за сутки подтверждены 8 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 10.00 24 июня в ВСУ болеет 145 человек. Выздоровели за время пандемии 284 человека, пять летальных случаев.

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10:49 - 24 июня

В Украине собираются развернуть вторую волну больниц для больных коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы уже работаем над развертыванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. То есть мы уже осознаем, что некоторыми областями с таким отношением к нашим рекомендациям понадобятся дополнительные места, — сказал он.

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09:14 - 24 июня

Как коронавирус распространяется по областям Украины:

коронавирус в Украине 24 июня

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09:11 - 24 июня

По состоянию на 24 июня в Украине зафиксировали 39 014 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 940 человек.

В целом от осложнений в результате заболевания умерли 1 051 человек, за сутки — 16. Полностью излечились от коронавируса 17 409 пациентов, 453 — за сутки.

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08:25 - 24 июня

По состоянию на 08.00 24 июня: во Львове и Львовской области 4 423 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом:

  • 120 — летальные;
  • 700 — выздоровели.

За сутки заболело еще 167 человек.

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21:44 - 23 июня

На Чернобыльской АЭС подтвержден случай респираторного заболевания Covid-19.

— 23 июня 2020 года среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания Covid-19, – сказано в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

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21:42 - 23 июня

В Верховной Раде на Covid-19 переболело 15-17 народных депутатов, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

— Переболело в целом где-то людей 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов, — сказал Разумков в интервью на украинском радио.

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21:41 - 23 июня

Киевские власти разрешили работу кинотеатров и торгово-развлекательных центров и зон во время карантина в Киеве.

Соответствующие изменения содержатся в опубликованном на сайте КГГА распоряжении № 58 от 22 июня 2020 года.

Также разрешена работа:

  • театров и музеев;
  • бассейнов (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах);
  • ресторанов, кафе, баров, заведений быстрого питания;
  • магазинов площадью более 1 тыс. кв. м.,
  • непродовольственных рынков.

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16:29 - 23 июня

В Житомирской области по результатам лабораторного исследования 203 проб, подтверждено болезнь у 25 человек.

Суммарная численность заражений составляет 1 295 человек.

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