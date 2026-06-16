Министры обороны Украины и Канады Михаил Федоров и Дэвид Макгинти обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, поддержку производства БпЛА, поставки боеприпасов и совместные оборонные проекты.

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

Разговор Федорова и Макгинти 15 июня: что известно

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти.

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Во время переговоров стороны согласовали дальнейшие шаги взаимодействия для укрепления обороноспособности Украины и поддержки Сил обороны.

— Один из главных фокусов – противовоздушная оборона. Баллистические ракеты остаются одним из самых больших вызовов для Украины, поэтому обсудили дальнейшую поддержку в рамках механизма PURL и возможность закупать ракеты PAC-3 через JUMPSTART, — отметил Федоров.

Он выразил благодарность партнерам за ракеты AIM-9 для истребителей F-16, которые были переданы при логистической поддержке Бельгии.

— Они усиливают возможности украинской авиации и помогают противодействовать российским воздушным угрозам, – добавил он.

Министры уделили внимание поддержке украинского производства беспилотников.

Федоров призвал канадскую сторону увеличивать инвестиции в украинские технологии через “датскую модель” и другие доступные механизмы.

Также Федоров и Макгинти обсудили поставки дизельных пикапов для Сил обороны и поддержку закупок дальнобойных артиллерийских боеприпасов в рамках Чешской инициативы.

— У нас также есть совместные оборонно-промышленные проекты, которые усилят возможности наших стран. Благодарен Канаде за последовательную поддержку Украины и готовность помогать по критически важным направлениям обороны, – отметил Федоров.

Напомним, 30 мая Минобороны сообщило, что Украина и Канада достигли договоренности о запуске совместного производства украинских беспилотных систем.

Изготовленные дроны будут передаваться Силам обороны для выполнения разведывательных задач.

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