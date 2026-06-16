На саммите G7 Сибига рассказал Рубио, как заставить Кремль сесть за стол переговоров
- Андрей Сибига встретился с Марко Рубио в кулуарах саммита G7.
- Украина донесла до США свое видение шагов, необходимых для принуждения Путина к переговорам.
- Также глава МИД проинформировал американскую сторону об атаках РФ на Киев и успехах ВСУ на фронте.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио в кулуарах саммита Большой семерки. На встрече он рассказал, как можно заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Об этом говорится в заявлении министра в Х (Twitter).
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Андрей Сибига отметил, что поздравил Марко Рубио с подписанием соглашения между США и Ираном.
Также он выразил надежду, что оно принесет стабильность в регионе и на энергетических рынках.
– Я передал надежду президента Владимира Зеленского на то, что это соглашение создаст возможность для возобновления мирных усилий под руководством США, направленных на прекращение войны России против Украины, – написал он.
Сибига сообщил, что обсудил с Рубио пути продвижения мирного процесса и поделился мнением Украины относительно «шагов, необходимых для того, чтобы наконец привести Путина за стол переговоров».
– Я сообщил своему коллеге об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам. Они демонстрируют, что Москва ведет войну против веры, наследия и украинской идентичности, – пояснил министр.
Глава МИД отметил, что также проинформировал госсекретаря США о недавних успехах Украины на поле боя и долгосрочных санкциях против России.
Он подчеркнул, что Украина видит растущий импульс к миру через силу и рассчитывает на решительное лидерство и вовлеченность США.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Зеленский подчеркнул, что переговоры могут состояться только на территории нейтрального государства, а саму встречу лучше организовать до зимы.
Фото: Андрей Сибига