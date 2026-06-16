В Украине пенсионеры получают выплаты не по одному единому закону. То, какую пенсию назначат человеку, зависит от многих факторов. Имеет значение, где он работал, сколько имеет страхового стажа, какую профессию получил и имеет ли специальный статус.

Для большинства граждан основным документом является закон Украины №1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, определяющий порядок назначения обычных пенсий по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Однако не все пенсионеры получают выплаты именно по этому закону. Для отдельных категорий действуют особые правила.

Сейчас смотрят

О видах пенсий в Украине и их размере, читайте в нашем материале.

Виды пенсий и их характеристика

В ПФУ рассказали, какие виды пенсионных выплат и когда они назначаются. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, основные виды пенсионных выплат предусмотрены пенсионным законодательством.

К ним относятся:

пенсия по возрасту;

пенсия по инвалидности;

пенсия в связи с потерей кормильца;

пенсия за выслугу лет.

Каждый из этих видов имеет свои условия назначения, требования к стажу и особенности расчета.

Виды пенсий по возрасту: кому назначают и при каких условиях

Самый распространенный вид пенсий 2026 года — это пенсия по возрасту. Ее назначают по достижении установленного законодательством возраста и при наличии необходимого страхового стажа.

Согласно закону №1058-IV, в 2026 году право на пенсию по возрасту зависит от количества страхового стажа. Выйти на пенсию можно в 60, 63 или 65 лет. Точный возраст зависит от того, сколько лет человек официально работал и платил взносы.

В то же время существуют отдельные виды пенсий по возрасту, которые назначаются раньше общего пенсионного возраста.

К ним относятся:

пенсии на льготных условиях для людей, работавших на особо тяжелых или вредных работах;

досрочные пенсии для отдельных категорий людей;

пенсии с уменьшением пенсионного возраста для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В частности порядок назначения пенсий для чернобыльцев определяет закон Украины №796-XII.

В ПФУ сообщили, что минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем с 1 января увеличился на 234 грн и теперь составляет 2 595 грн.

Пенсия по инвалидности: когда ее назначают

Пенсия по инвалидности назначается людям, которые из-за состояния здоровья потеряли трудоспособность.

Для получения такой выплаты необходим страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, при котором человеку установили инвалидность. Закон предусматривает, что требуемый стаж может составлять от одного до 15 лет.

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности и определяется в процентах от пенсии по возрасту. В частности, для лиц с инвалидностью:

I группы — пенсия назначается в размере 100% пенсии по возрасту;

II группы — 90% пенсии по возрасту;

III группы — 50% пенсии по возрасту, рассчитанной в соответствии со статьями 27 и 28 закона №1058-IV

Пенсия в связи с потерей кормильца

Такой вид пенсии назначают нетрудоспособным членам семьи умершего человека, если они находились на его содержании.

Исключение составляют дети, ведь им пенсия по случаю потери кормильца может назначаться независимо от того, находились ли они на содержании умершего.

Условия назначения такой выплаты также определяются законом №1058-IV.

Пенсия за выслугу лет: кому доступна такая выплата

Пенсия за выслугу лет имеет особенность, ведь ее могут назначить еще до достижения общего пенсионного возраста, то есть раньше. Однако получить ее могут только отдельные категории работников, чья профессия связана с повышенной нагрузкой или риском потери профессиональной трудоспособности.

Условия назначения таких пенсий определяются несколькими законами, в частности, законом №1058-IV и №1788-XII.

К категориям, которые могут иметь право на пенсию за выслугу лет, относятся, в частности, отдельные работники железнодорожного транспорта, авиации, морского флота, лесной отрасли, образования, здравоохранения, социальной защиты, а также спортсмены и артисты.

Однако для назначения такой пенсии человек должен уволиться с должности, дающей право на выплату.

Пенсии для военных и работников МВД

Отдельно законодательство регулирует пенсионное обеспечение военнослужащих и работников силовых структур.

Бывшие военные, полицейские, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и других органов сектора безопасности получают выплаты в соответствии с законом №2262-XII.

Для них учитывается не только страховой стаж, но и специальная выслуга лет. Именно она определяет право на назначение пенсии и влияет на ее размер.

Поэтому пенсии военных и работников МВД рассчитываются по другим правилам, чем обычные пенсии по возрасту.

Специальные виды пенсий в Украине для судей, прокуроров и госслужащих

Отдельные правила действуют на представителей государственного сектора, имеющих специальный статус.

Государственные служащие могут получать пенсии в соответствии с законом Украины О государственной службе. Для прокуроров порядок пенсионного обеспечения определяет закон Украины О прокуратуре.

К особой категории относятся судьи. Для них закон предусматривает не пенсию в обычном смысле, а ежемесячное пожизненное содержание. Оно назначается после прекращения полномочий судьи и имеет особый порядок исчисления.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.