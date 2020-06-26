Сделка без риэлтора – штраф: Раде предложили новые правила продажи жилья

Верховной Раде предложили запретить продавать и сдавать в аренду недвижимость без риэлторов, которые должны будут сдавать экзамены на квалификацию.

Об этом говорится в законопроекте №3618, большинство авторов которого нардепы Слуги народа.

Те, кто будет работать в обход риэлторов, получат штраф от 8,5 до 17 тыс. грн с конфискацией прибыли. За повторное нарушение придется заплатить от 17 до 34 тыс. грн, при этом прибыль также конфискуют.

Вся информация о сделках будет вносится в Единую информационную базу, которую предлагается создать.

Предполагается, что рекламировать недвижимость можно будет только при указании номера паспорта объекта. Этим также, по замыслу нардепов, будут заниматься риэлторы.

За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тыс. грн.

Профподготовка риэлторов

Для прохождения аттестации риэлторы должны будут пройти профподготовку и сдать квалификационный экзамен.

Всех официально допущенных к сделкам с недвижимостью лиц будут вносить в Единый реестр риелторской деятельности.

Экзамен будет проводить комиссия Национальной федерации специалистов в сфере риэлторской деятельности.

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Стоит ли пользоваться услугами риэлторов

В обществе существует миф, что риэлтор — это обычный спекулянт, который живет на проценты. На самом деле хороший специалист действительно помогает найти наиболее удачный вариант жилья и решает юридические вопросы.

В частности, риэлтор оценивает объект продажи, анализирует ситуацию на рынке, консультирует по сбору документов, фотографирует и рекламирует жилье, размещает объявления о продаже и проверяет документы перед подготовкой сделки по купле-продаже.

Сколько берут за свои услуги риэлторы

Чаще всего риэлторы имеют комиссию 4-5% от сделки. Очень редко, когда специалисты берут 2%.

3% — комиссия, которую получают за свою работу треть посредников. Около 9% сделок заключаются при условии выплаты риэлтору фиксированной суммы, которая заранее оговаривается с клиентом.