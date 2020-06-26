Угода без ріелтора – штраф: Раді запропонували нові правила продажу житла

Верховній Раді запропонували заборонити продавати і здавати в оренду нерухомість без ріелторів, які повинні будуть здавати іспити на кваліфікацію.

Про це йдеться в законопроекті №3618, більшість авторів якого нардепи Слуги народу.

Ті, хто працюватимуть в обхід ріелторів, отримають штраф від 8,5 до 17 тис. грн із конфіскацією прибутку. За повторне порушення доведеться заплатити від 17 до 34 тис. грн, водночас прибутки також конфіскують.

Уся інформація про угоди буде вноситися до Єдиної інформаційної бази, яку пропонується створити.

Передбачається, що рекламувати нерухомість можна буде тільки за умови згадування номера паспорта об’єкта. Цим також, за задумом нардепів, будуть займатися ріелтори.

За невиконання цієї вимоги законопроект передбачає штраф у 47,2 тис. грн.

Профпідготовка ріелторів

Для проходження атестації ріелтори повинні будуть пройти профпідготовку і здати кваліфікаційний іспит.

Усіх осіб, яким офіційно дозволено займатися угодами з нерухомістю, вноситимуть до Єдиного реєстру ріелторської діяльності.

Іспит буде проводити комісія Національної федерації фахівців у сфері ріелторської діяльності.

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Чи варто користуватися послугами ріелторів

У суспільстві існує міф, що ріелтор – це звичайний спекулянт, який живе на відсотки. Насправді гарний фахівець дійсно допомагає знайти найбільш вдалий варіант житла та вирішує юридичні питання.

Зокрема, ріелтор оцінує об’єкт продажу, аналізує ситуацію на ринку, консультує щодо збору документів, фотографує та рекламує житло, розміщує оголошення про продаж та перевіряє документи перед підготовкою угоди з купівлі-продажу.

Скільки беруть за свої послуги ріелтори

Найчастіше ріелтори мають комісію 4-5% від угоди. Дуже рідко, коли фахівці беруть 2%.

3% – комісія, яку отримують за свою роботу третина посередників. Близько 9% угод укладаються за умови виплати ріелтору фіксованої суми, яка заздалегідь обговорюється з клієнтом.