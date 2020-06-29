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Факты / Украина

Когда начнется анализ черных ящиков самолета МАУ — Иран назвал дату

Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки черных ящиков Boeing 737 Международных авиалиний Украины, сбитого 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что в случае, если не произойдет ничего неожиданного, самописцы украинского авиалайнера доставят во Францию, а работы по извлечению информации и ее анализу начнутся 20 июля 2020 года.

По его словам, руководить процессом будет команда иранских экспертов и технических специалистов, считывание информации также будет осуществляться под руководством и контролем Ирана.

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Иранский дипломат заверил, что другие страны, чьи граждане погибли в этой авиакатастрофе, также могут направить своих представителей во Францию ​​в качестве наблюдателей.

Уже известно, что Иран отправил во Францию черные ящики сбитого украинского самолета.

Черные ящики самолета МАУ

Бортовые самописцы долго не направляли во Францию из-за пандемии коронавируса и прекращения международных полетов.

Пассажирский Boeing 737 МАУ разбился 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, из которых девять — это члены экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через несколько дней после катастрофы самолета МАУ Иран признал, что его по ошибке сбили военные двумя ракетами.

Источник: Tasnim

Фото: Офис Президента

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