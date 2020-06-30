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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 30 июня: онлайн-трансляция

30 июня Верховная Рада соберется на согласительные советы и пленарное заседание.

Во время сессии парламентарии рассмотрят законопроекты о реулюваннии деятельности азартных игр в Украине, а также изменения в Налоговый кодекс.

В первом чтении они обсудят изменения в некоторых актах по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса.

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На рассмотрение депутатам предложат законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Также политики должны упростить вступление в УВО для абитуриентов с оккупированных территорий.

Весь перечень законопроектов, которые будут рассматриваться 30 июня читайте в расписании пленарного засдання.

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