30 июня Верховная Рада соберется на согласительные советы и пленарное заседание.
Во время сессии парламентарии рассмотрят законопроекты о реулюваннии деятельности азартных игр в Украине, а также изменения в Налоговый кодекс.
В первом чтении они обсудят изменения в некоторых актах по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса.
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На рассмотрение депутатам предложат законопроект о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Также политики должны упростить вступление в УВО для абитуриентов с оккупированных территорий.
Весь перечень законопроектов, которые будут рассматриваться 30 июня читайте в расписании пленарного засдання.