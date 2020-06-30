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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 30 червня: онлайн-трансляція

30 червня Верховна Рада збереться на погоджувальні ради та пленарне засідання.

Під час сесії парламентарі розглянуть законопроекти щодо реулювання діяльності азартних ігор в України, а також зміни до Податкового кодексу.

У першому читанні вони обговорять зміни в деяких актах щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусу.

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На розгляд депутатам запропонують законопроект про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Також політики повинні спростити вступ у ЗВО для абітурієнтів з окупованих територій.

Увесь перелік законопроектів, які розглядатимуться 30 червня читайте у розкладі пленарного засдання.

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