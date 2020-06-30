сВо вторник, 30 июня, состоится пленарное заседание Верховной Рады.

Народные избранники будут рассматривать ряд законопроектов, а само заседание начнется с обсуждения изменений в повестку дня.

Во втором чтении депутаты рассмотрят:

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О нотариате (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)$

Проект Закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

В первом — будут обсуждаться изменения в некоторых актах по социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса, изменения в закон О Высшем антикоррупционном суде.

Также рассмотрят законодательные акты, регулирующие меценатскую деятельность в сфере спорта.

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Кроме этого, на заседании 30 июня, на рассмотрение будет предложено:

Проект Закона о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О лекарственных средствах;

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О судоустройстве и статусе судей;

Проект Закона О высшем образовании (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

В пятницу, 26 июня, депутатам Рады предложили принять новые правила продажи жилья в Украине.

Об этом говорится в законопроекте №3618, большинство авторов которого стали нардепы Слуги народа.

Так, в случае принятия такого закона, продавать или сдавать жилье без риелторов будет запрещено. Все риэлторы должны будут сдать тестирование и получить квалификацию.

Если же закон не будет соблюдаться, граждан могут оштрафовать на сумму от 8,5 до 17 тыс. гривен.

В повестку дня 30 июня законопроект №3618 не попал.