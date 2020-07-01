30 июня Евросоюз опубликовал список стран по которым предлагается снять ограничения на путешествия. К сожалению (или может к счастью) Украина не попала в этот список.

Однако в целом он состоит из 15 государств, большинство из которых уже “уверенно” стоят на ногах после первой вспышки инфекции.

Украинцам же придется отложить свои планы по путешествиям на ближайшее время. Хотя, возможно, что ЕС не будет пускать граждан некоторых стран намного дольше, чем предполагалось ранее.

Факты ICTV рассказывают, почему Украины нет в списке ЕС и в какие страны украинцы могут ездить во время пандемии.

Что позволила Европа и куда могут ездить украинцы

Европейский Совет 30 июня предоставил официальные рекомендации по странам, на которые больше не должен распространяться запрет на поездки. Туда попали всего 15 стран, ведь внутри ЕС, членами которого являются 27 государств, действует свой режим.

Евросовет рекомендует позволить без ограничений принимать граждан из:

Алжира;

Австралии;

Канады;

Грузии;

Японии;

Черногории;

Морокко;

Новой Зеландии;

Руанды;

Сербии;

Южной Кореи;

Таиланда;

Туниса;

Уругвая;

Китая (если подтвердят разрешение для граждан из ЕС).

Как мы можем увидеть, Украины в списке нет. Однако нет и такого казалось бы популярного направления, как США, которые остаются “рекордсменом” по количеству зафиксированных случаев заражения.

Однако не только Евросоюз так осторожен в отношении Украины. Многие другие страны также не спешат приглашать украинских туристов к себе во время пандемии, хотя и ситуация у нас не самая плохая.

Сравним, например, с Канадой, гражданам которой ЕС рекомендует разрешить въезд. Согласно предварительным данным электронной переписи населения, в Украине проживает около 37 млн ​​человек в Канаде — примерно столько же (по оценкам 2018 года).

В Канаде состоянию на 1 июля зафиксировали более 104 тыс. случаев заболевания коронавирусом, в Украине — 44 998. Однако в Канаде большинство случаев уже вышли из активной фазы. Сейчас там насчитывается около 28 тыс. активных случаев.

В Украине ситуация не намного хуже — 24,2 тыс. пациентов, которые сейчас болеют Covid-19.

Однако украинцам обычные путешествия в страны ЕС открывать не рекомендуют. Границы, по информации Министерства иностранных дел, для Украины открыли только:

Турция;

Египет;

Иран;

Ирак;

Албания;

Хорватия;

Черногория;

США;

Великобритания;

Словения;

Сербия;

Беларусь;

Алжир;

Афганистан.

Однако и в этих странах есть определенные правила, которые варьируются в зависимости от государства. Например, для поездки в Турцию понадобится страховка, а в Хорватии попросят подтвердить бронирование отеля.

С одной стороны, неплохо, что для Украины снова становятся доступными популярные туристические направления. С другой стороны — странно, почему для наших туристов не открыли границы большинство стран, которые относительно преодолели коронавирус.

Почему нет разрешений

На минутку вернемся к сравнению с Канадой, ведь у нас есть один показатель, по которому Украина проигрывает в борьбе с Covid-19. Это — количество тестов.

В Канаде он достиг отметки в 2,9 млн, тогда как в Украине только 666,1 тыс. тестов. Да, в нашем государстве пытаются делать тесты в основном при необходимости, но их все равно нужно наращивать и у нас это начали делать поздно.

Все же человек может переболеть коронавирусом бессимптомно и чем меньше тестов сделано — тем менее реальна настоящая картина распространения инфекции.

В комментарии Фактам ICTV глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что проблема не только в тестах. В целом материально-технического обеспечения в Украине не достаточно для того, чтобы вести нормальную борьбу с инфекцией.

Конечно, каждая страна пользуется своим алгоритмом для определения критериев для допуска туристов. В ЕС он должен быть достаточно простым — если показатели заражения в государстве выше, чем в странах Европейского Союза, то и ее граждан не будут допускать. Если же соответствующие показатели меньше или подобные тем, которые сейчас есть в ЕС, то туристов из таких стран будут рекомендовать пускать.

Однако не нужно забывать и о том, что здесь играют роль экономические и политические факторы. Например, какой смысл Германии открывать границы для украинцев, если их процент в туризме составляет, условно, 2%?

Конечно, в ситуации, когда в мире объявлена ​​пандемия, а в Украине начало расти количество больных — никакого. В то же время, поэтому мы можем увидеть, что Турция и Египет открывают границы для украинцев, ведь эти направления очень популярны среди наших туристов.

Зависимым от туризма странам приходится открывать границы для посетителей из многих стран, однако им нужно сохранять баланс между необходимостью наполнять бюджет и обезпечением безопасности людей от новой вспышки заболевания, или увеличения интенсивности уже существующей.

И чиновники многих стран ЕС понимают, что увеличение количества инфицированных из-за разрешения на путешествие может негативно отразиться и на их политической карьере, и на политической ситуации в государстве в целом.

Не последнюю роль играют и международные отношения, особенно с такими мощными странами, как США. Если граждан определенной страны выгодно пускать, но это ухудшает отношения с Соединенными Штатами в этой ситуации, то власти могут задуматься, стоит ли идти на такой шаг.

Однако для многих на первом месте все же стоит эпидемиологическая ситуация в той, или иной стране. И будем откровенны, в Украине она оставляет желать лучшего последнее время.

Причины и последствия

По словам Кравченко, одной из причин того, почему Украина не попала в список стран из которых можно принимать туристов — неполная картина происходящего.

Реально, большинство стран не предоставляют полной картины, поскольку требуется большой охват тестами. Однако важно и отслеживание контактов и общее состояние системы здравоохранения.

Как заявил Кравченко, уничтожение системы противодействия подобным инфекциям в Украине длилось достаточно долго и нельзя рассчитывать на то, что она будет очень быстро восстановлена. То есть, быстрых изменений, которые повлияют на решения других стран ждать не стоит.

Для многих стран приглашать украинских туристов к себе — большой риск, ведь реально мы видим только верхушку айсберга. Особенно учитывая отношение наших граждан в карантин и общей ситуации в мире.

Это для нас могло стать нормой носить маски на локтях, не закрывать ими нос и тому подобное. Однако для таких стран, как Китай, это, по меньшей мере, откровенное неуважение.

Сейчас в Украине нет достаточного материального обеспечения и профессионалов для того, чтобы обеспечить достаточное количество тестов, чтобы “прояснить” картину эпидемии.

Как рассказал председатель Национальной медицинской палаты, сейчас региональные лаборатории способны делать лишь около 250-350 анализов в сутки. Да, Минздрав пытается увеличить этот показатель до 500 тестов в день, однако это почти невозможно.

Все упирается в техническое обеспечение и людей, которые могут с ним работать. Например, если Украина и получит все необходимое, чтобы региональные лаборатории проводили необходимое количество тестов, то не факт, что нам хватит кадров для того, чтобы выполнять эту работу.

И, к сожалению, эту ситуацию нам не удастся исправить за несколько недель или месяцев. Как говорится, уничтожать — не строить.

Мы можем только продолжать наращивать мощности для борьбы с коронавирусом настолько, насколько это возможно. Однако не нужно надеяться на чудо.

Сейчас все страны следят за ситуацией со вспышками болезнях в других государствах, особенно — у ближайших соседей. И большинство отдают предпочтение безопасности своих граждан.

Если смотреть на вещи реалистично, то можно сказать, что мы оказались в ситуации, когда страны будут позволять въезд украинцам только при определенных условиях. А вот свободный доступ нам, скорее всего, откроют лишь тогда, когда ситуация с пандемией в целом пойдет на спад.

А вот когда это произойдет — совсем другой вопрос.

Владислав Бомбела