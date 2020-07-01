30 червня Євросоюз опублікував список країн щодо яких пропонується зняти обмеження на подорожі. На жаль (чи може на щастя) Україна не потрапила до цього переліку.

Проте загалом він складається з 15 держав, більшість з яких вже “впевнено” стоять на ногах після першого спалаху інфекції.

Українцям же доведеться відкласти свої плани щодо подорожей найближчим часом. Хоча, можливо, що ЄС не пускатиме громадян деяких країн набагато довше, ніж передбачалося раніше.

Факти ICTV розповідають, чому України немає у списку і в які країни українці можуть їздити під час пандемії.

Що дозволила Європа і куди можуть їздити українці

Європейська Рада 30 червня надала офіційні рекомендації щодо країн, на які більше не має розповсюджуватися заборона на поїздки. Туди потрапили всього 15 країн, адже всередині ЄС, членами якого є 27 держав, діє свій режим.

Єврорада рекомендує дозволити без обмежень приймати громадян з:

Алжиру;

Австралії;

Канади;

Грузії;

Японії;

Чорногорії;

Морокко;

Нової Зеландії;

Руанди;

Сербії;

Південної Кореї;

Таїланду;

Тунісу;

Уругваю;

Китаю (якщо підтвердять дозвіл для громадян з ЄС).

Як ми можемо побачити, України у списку немає. Однак немає і такого здавалося б популярного напрямку, як США, які залишаються “рекордсменом” за кількістю зафіксованих випадків зараження.

Проте не лише Євросоюз такий обережний щодо України. Багато інших країн також не поспішають запрошувати українських туристів до себе під час пандемії, хоча і ситуація в нас не найгірша.

Порівняємо, наприклад, з Канадою, громадянам якої ЄС рекомендує дозволити в’їзд. Згідно з попередніми даними електронного перепису населення, в Україні проживає близько 37 млн людей, в Канаді – приблизно стільки ж (за оцінками 2018 року).

У Канаді станом на 1 липня зафіксували більше 104 тис. випадків захворювання на коронавірус, в Україні – 44 998. Проте у Канаді більшість випадків вже вийшли з активної фази. Нині там налічується близько 28 тис. активних випадків.

В Україні ситуація не набагато гірша – 24,2 тис. пацієнтів, які нині хворіють на Covid-19.

Проте українцям звичайні подорожі до країн ЄС відкривати не рекомендують. Кордони, згідно з інформацією Міністерства закордонних справ, для України відкрили лише:

Туреччина;

Єгипет;

Іран;

Ірак;

Албанія;

Хорватія;

Чорногорія;

США;

Велика Британія;

Словенія;

Сербія;

Білорусь;

Алжир;

Афганістан.

Однак і в цих країнах є певні правила, які варіюються залежно від держави. Наприклад, для поїздки в Туреччину знадобиться страховка, а в Хорватії попросять підтвердити бронювання готелю.

З одного боку, непогано, що для України знову стають доступними популярні туристичні напрямки. З іншого боку – дивно, чому для наших туристів не відкрили кордони більшість країн, які відносно подолали коронавірус.

Чому немає дозволів

На хвилинку повернемося до порівняння з Канадою, адже у нас є один показник, за яким Україна програє у боротьбі з Covid-19. Це – кількість тестів.

У Канаді він досяг позначки у 2,9 млн, тоді як в Україні лише 666,1 тис. тестів. Так, в нашій державі намагаються робити тести здебільшого за необхідності, але їх все одно потрібно нарощувати і в нас це почали робити дещо запізно.

Все ж людина може перехворіти на коронавірус безсимптомно і чим менше тестів зроблено – тим менш реальною є справжня картина розповсюдження інфекції.

У коментарі Фактам ICTV глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко заявив, що проблема не тільки в тестах. Загалом матеріально-технічного забезпечення в Україні не достатньо для того, щоб вести нормальну боротьбу з інфекцією.

Звичайно, кожна країна користується своїм алгоритмом для визначення критеріїв для допуску туристів. В ЄС він мав би бути досить простим – якщо показники зараження в державі більші, ніж в країнах Європейського Союзу, то і її громадян не допускатимуть. Якщо ж відповідні показники менші або подібні до тих, які нині є в ЄС, то туристів з таких країн рекомендуватимуть пускати.

Проте не потрібно забувати і про те, що тут грають роль економічні та політичні фактори. Наприклад, який сенс Німеччині відкривати кордони для українців, якщо їхній відсоток у туризмі складає, умовно, 2%?

Звичайно, у ситуації, коли у світі оголошена пандемія, а в Україні почала зростати кількість хворих – жодного. Водночас, тому ми можемо побачити, що Туреччина і Єгипет відкривають кордони для українців, адже ці напрямки досить популярні серед наших туристів.

Залежним від туризму країнам доводиться відкривати кордони для відвідувачів з багатьох держав, однак їм потрібно зберігати баланс між необхідністю наповнювати бюджет і убезпечнням людей від нового спалаху захворювання, або збільшення інтенсивності вже існуючого.

І високопосадовці багатьох країн ЄС розуміють, що збільшення кількості інфікованих через дозвіл на подорож може негативно відобразитися і на їхній політичній кар’єрі, та й на політичній ситуації в державі загалом.

Не останню роль грають і міжнародні відносини, особливо з такими потужними країнами, як США. Якщо громадян певної країни вигідно пускати, але це погіршує відносини зі Сполученими Штатами у цій ситуації, то влада може задуматися, чи варто йти на такий крок.

Однак для багатьох на першому місці все ж стоїть епідеміологічна ситуація в тій, чи іншій державі. І будемо відверті, в Україні вона далеко не найкраща останнім часом.

Причини і наслідки

За словами Кравченка, однією з причин того, чому Україна не потрапила до списку країн з яких можна приймати туристів – неповна картина того, що відбувається.

Реально, більшість країн не надають повної картини, оскільки потрібне велике охоплення тестами. Проте важливе і відслідковування контактів і загальний стан системи охорони здоров’я.

Як заявив Кравченко, знищення системи протидії подібним інфекціям в Україні тривало досить довго і не можна розраховувати на те, що її швидко відновлять. Тобто, швидких змін, які вплинуть на рішення інших країн чекати не варто.

Для багатьох країн запрошувати українських туристів до себе – великий ризик, адже реально ми бачимо лише верхівку айсберга. Особливо враховуючи ставлення наших громадян до карантину та загальної ситуації у світі.

Це для нас могло стати нормою носити маски на ліктях, не закривати ними ніс тощо. Однак для таких країн, як Китай, це, щонайменше, відверта неповага.

Нині в України немає достатнього матеріального забезпечення та професіоналів для того, щоб забезпечити достатню кількость тестів, аби “прояснити” картину епідемії.

Як розповів голова Національної медичної палати, нині регіональні лабораторії здатні робити лише близько 250-350 аналізів на добу. Так, МОЗ намагається збільшити цей показник до 500 тестів щодня, однак це майже неможливо.

Все впирається в технічне забезпечення і людей, які можуть з ним працювати. Наприклад, якщо Україна й отримає усе необхідне, щоб регіональні лабораторії проводили необхідну кількість тестів, то не факт, що нам вистачатиме кадрів для того, щоб виконувати цю роботу.

І, на жаль, цю ситуацію нам не вдасться виправити за кілька тижнів або місяців. Як то кажуть, нищити – не будувати.

Ми можемо лише продовжувати нарощувати потужності для боротьби з коронавірусом настільки, наскільки це можливо. Однак не потрібно сподіватися на диво.

Нині всі країни стежать за ситуацією зі спалахами хворобах в інших державах, особливо – у найближчих сусідів. І більшість надають перевагу безпеці своїх громадян.

Якщо дивитися на речі реалістично, то можна сказати, що ми опинилися в ситуації, коли країни дозволятимуть в’їзд українцям лише за певних умов. А от вільний доступ нам, найімовірніше, відкриють лиш тоді, коли ситуація з пандемією загалом піде на спад.

А от коли це станеться – зовсім інше питання.

Владислав Бомбела