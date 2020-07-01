Непогода в Одессе: ливень затопил улицы

В Одессе прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы превратились в настоящие реки и даже водопады. В частности, из-за непогоды подтопленными были Балковская и часть Приморской улицы.
Таможенная площадь вообще превратилась в озеро, а Ланжероновский спуск — в настоящий водопад.
Несмотря на то, что из люков били настоящие фонтаны, легковые автомобили и маршрутки смогли свободно ехать, а вот троллейбусам пришлось ждать, пока вода сойдет.
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От непогоды пострадала не только Одесса, затопило и Мариуполь. Из-за сильных ливней в городе затопило улицы, а порывы ветра повалили деревья.
Работники ГСЧС откачали 205 кубометров воды и убрали 28 деревьев.
Фото: Думская