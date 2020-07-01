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Факты / Украина

Водопад на улице и фонтаны из люков: Одессу накрыл сильный ливень

В Одессе прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы превратились в настоящие реки и даже водопады. В частности, из-за непогоды подтопленными были Балковская и часть Приморской улицы.

Таможенная площадь вообще превратилась в озеро, а Ланжероновский спуск — в настоящий водопад.

Несмотря на то, что из люков били настоящие фонтаны, легковые автомобили и маршрутки смогли свободно ехать, а вот троллейбусам пришлось ждать, пока вода сойдет.

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  • Непогода в Одессе: ливень затопил улицы
  • Непогода в Одессе: ливень затопил улицы
  • Непогода в Одессе: ливень затопил улицы
  • Непогода в Одессе: ливень затопил улицы
  • Непогода в Одессе: ливень затопил улицы
  • Непогода в Одессе: ливень затопил улицы
  • Непогода в Одессе: ливень затопил улицы
  • Непогода в Одессе: ливень затопил улицы
Водопад на улице и фонтаны из люков: Одессу накрыл сильный ливень / 4 фотографии

От непогоды пострадала не только Одесса, затопило и Мариуполь. Из-за сильных ливней в городе затопило улицы, а порывы ветра повалили деревья.

Работники ГСЧС откачали 205 кубометров воды и убрали 28 деревьев.

Фото: Думская 

Источник: Думская

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