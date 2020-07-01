Изменения с 1 июля: рост соцвыплат и судимость для пьяных водителей

С 1 июля 2020 года в Украине будет повышен прожиточный минимум, в связи с чем вырастут суммы социальных пособий.

Также со второго месяца лета усилят ответственность для пьяных водителей.

Что изменится в Украине с 1 июля 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин

Со 2 июля в Украине заработают кинотеатры. Главным условием разрешения открытия кинотеатров является заполненность залов не более, чем на 50%.

С 1 июля в Киеве после карантинной паузы откроются первые три библиотеки — Публичная библиотека имени Леси Украинский для взрослых, Центральная библиотека им. Т. Г. Шевченко для детей, Городская специализированная молодежная библиотека Молодая гвардия.

Социальные выплаты

В Украине с 1 июля вырастет прожиточный минимум. Общий показатель на одного человека вырастет на 91 грн до 2 118 грн.

Для детей до 6 лет – 1 859 грн;

Для детей от 6 до 18 лет – 2 318 грн;

Для трудоспособных лиц – 2 197 грн;

Для лиц, утративших трудоспособность – 1 712 грн.

В связи с установлением нового прожиточного минимума в Украине вырастут суммы социальных пособий.

Для одиноких родителей

На детей до 6 лет — до 1 859 грн;

На детей от 6 лет до 18 лет — до 2 318 грн.

Помощь на детей, в отношении которых установлена ​​опека или попечительство

Для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля – 4 647,5 грн;

Для детей от 6 лет до 18 лет: с 1 июля – 5 795 грн.

Для детей с инвалидностью

До 6 лет – 6 226,5 грн;

От 6 до 18 лет – 7 763 грн.

Алименты

Для детей до 6 лет — не менее 929,5 грн;

Для детей от 6 до 18 лет — не менее 1 159 грн.

Пособие по безработице

Максимальный размер пособия по безработице в июле 2020 года составит 8 788.

Декретные неработающим

126 календарных дней отпуска – 2 307 грн;

140 календарных дней отпуска – 2 563 грн;

180 календарных дней отпуска – 3 295 грн.

Помощь одиноким матерям

До 6 лет – 1 859 грн;

От 6 до 18 лет – 2 318 грн;

От 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузах) – 2 197 грн.

Пенсии

С 1 июля 2020 вырастет минимальная пенсия и составит 1 712 грн — на 74 грн больше, чем раньше.

Кроме того, с 1 июля вырастет и надбавка пенсионерам за стаж — ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 грн, а с 1 июля — 17,12 грн).

Коммунальные платежи

Украинцы с 1 июля смогут свободно выбирать поставщика газа. Потребитель сможет в несколько кликов сменить поставщика, отправив заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, новому поставщику.

Правила дорожного движения

С 1 июля в Украине поднимут штрафы и усилят ответственность для пьяных водителей.

Вождение в нетрезвом состоянии будет квалифицироваться как уголовное преступление, а не как административное нарушение. Водитель, в крови которого обнаружат запрещенное количество алкоголя, получит судимость даже в том случае, если за правонарушения его задержат впервые.

Кроме того, водительское удостоверение будут забирать даже после первого правонарушения.

Также вырастут штрафы для водителей, которых поймают за рулем пьяными.

При первом нарушении — от 17 тыс. до 34 тыс. грн плюс лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет;

При повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

С первого июля системы автоматической фиксации нарушений начнут контролировать не только превышение скорости, но и другие нарушения — проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе общественного транспорта.

Читайте: В Киеве продлили бесплатный проезд для льготников из других городов

Образование

1 июля состоится ЕВИ для поступающих в магистратуру. 1 июля более 100 тыс. поступающих на обучение в магистратуру будут проходить единственный вступительный экзамен по иностранному языку.

С первого дня второго месяца лета заработает механизм возврата средств для тех участников пробного ВНО 2020 года, которые зарегистрировались на тестирование, но не смогли его пройти из-за отмены традиционного формата после вспышки коронавируса.

Финансы

Приватбанк с 1 июля запустит ипотеку под 9,99% годовых. Приватбанк начинает кредитовать в рамках госпрограммы Доступное жилье под 10% — процентная ставка по кредитам на жилье составит 9,99% годовых.

Ломбарды начнут обменивать валюту. Согласно закону о “сплите”, который вступает в силу уже с 1 июля, ломбардам, которые имеют минимальный капитал 500 тыс. грн, позволят обменивать валюту.

Транспорт

С 1 июля возобновится кольцевое движение городской електрички.

В утренний час пик — в основном в направлении Е1 (Дарница — Почайна — Борщаговка — Киев-Пассажирский — Дарница);

В вечерний час пик — в направлении Е2 (Дарница — Киев-Пассажирский — Борщаговка — Почайна — Дарница).

В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения.

Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

Полиция

В Нацполиции с 1 июля начнут работу подразделения дознания. В Украине вступает в силу закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания.

Другие изменения

С 1 июля стартует тестовый этап введения украинского е-резидентства. Проект Министерства цифровой трансформации упрощает ведение бизнеса в Украине для иностранцев.

Со второго месяца лета можно изменить свой избирательный адрес. Это нужно тем, кто прописан в одном городе, а проживает — в другом.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.