Массированная атака на Ахтырку и район: были попадания в дома и АЗС, 10 пострадавших
Десять человек пострадали во время ночной атаки на Ахтырку и район сегодня ночью, 27 июня.
Об этом утром сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Атака на Ахтырку и район сегодня ночью: что известно
Ночью российские войска совершили атаку на Ахтырку и Ахтырский район Сумской области.
Олег Григоров со ссылкой на данные военных отметил, что враг применил большое количество беспилотников. Часть дронов заходила на низких высотах, что затрудняло их обнаружение и сбитие.
В результате массированного удара в городе и общинах поблизости зафиксированы попадания в частные дома, а также на территории автозаправочных станций.
Масштабы повреждений после ночной атаки на Ахтырку и район выясняют оперативные службы.
Врачи тем временем спасают тяжелораненую 53-летнюю жительницу Кириковской общины. Женщину госпитализировали в больницу с ожогами.
Еще девяти людям медики оказали необходимую помощь на месте.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Олег Григоров
Фото: Олег Григоров