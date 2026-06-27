Десять человек пострадали во время ночной атаки на Ахтырку и район сегодня ночью, 27 июня.

Об этом утром сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Ахтырку и район сегодня ночью: что известно

Ночью российские войска совершили атаку на Ахтырку и Ахтырский район Сумской области.

Сейчас смотрят

Олег Григоров со ссылкой на данные военных отметил, что враг применил большое количество беспилотников. Часть дронов заходила на низких высотах, что затрудняло их обнаружение и сбитие.

В результате массированного удара в городе и общинах поблизости зафиксированы попадания в частные дома, а также на территории автозаправочных станций.

Масштабы повреждений после ночной атаки на Ахтырку и район выясняют оперативные службы.

Врачи тем временем спасают тяжелораненую 53-летнюю жительницу Кириковской общины. Женщину госпитализировали в больницу с ожогами.

Еще девяти людям медики оказали необходимую помощь на месте.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Григоров

Фото: Олег Григоров

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.