В Волгограде украинские ракеты Flamingo атаковали завод Титан-Баррикады.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман.

Атака Flamingo на Волгоград 17 июня: что известно

На рассвете в Волгограде (РФ) раздались мощные взрывы.

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Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей сообщил о ракетном ударе по заводу Титан-Баррикады. Над местом удара виден столб черного дыма.

— Волгоград приветствует сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует, — написал в соцсети X Денис Штилерман и опубликовал видео запусков ракет Flamingo.

Завод Титан-Баррикады — один из ключевых заводов российского военно-промышленного комплекса в Волгограде. Предприятие производит пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов, в частности Искандер-М, Ярс и Тополь-М.

С 2022 года завод Титан-Баррикады находится под международными санкциями из-за производства вооружения для российской армии.

Фото: Exilenova+

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