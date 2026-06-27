В Волгограде раздались взрывы: ракеты Flamingo атаковали завод Титан-Баррикады
- В Волгограде РФ раздались взрывы на заводе Титан-Баррикады.
- По предварительным данным, по предприятию было по меньшей мере два попадания.
- Атаку связывают с применением украинских ракет Flamingo.
В Волгограде украинские ракеты Flamingo атаковали завод Титан-Баррикады.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман.
Атака Flamingo на Волгоград 17 июня: что известно
На рассвете в Волгограде (РФ) раздались мощные взрывы.
Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей сообщил о ракетном ударе по заводу Титан-Баррикады. Над местом удара виден столб черного дыма.
— Волгоград приветствует сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует, — написал в соцсети X Денис Штилерман и опубликовал видео запусков ракет Flamingo.
Volgograd welcomes the seasonal migration of flamingos from Ukraine. To be continued… pic.twitter.com/n2tHkSySm0
— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026
Завод Титан-Баррикады — один из ключевых заводов российского военно-промышленного комплекса в Волгограде. Предприятие производит пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов, в частности Искандер-М, Ярс и Тополь-М.
С 2022 года завод Титан-Баррикады находится под международными санкциями из-за производства вооружения для российской армии.
Фото: Exilenova+