В ходе ночной атаки на Украину российские войска применили 129 беспилотников.

Об этом утром 27 июня сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, которая началась с 18:00 26 июня, была с применением 129 ударных БпЛА типа Shahed (в частности реактивных), Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия.

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Пуски враг осуществлял из районов российских Курска, Брянска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарска, Гвардейского, что в пока захваченном Крыму, а также из временно оккупированного Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 27 июня противовоздушная оборона сбила или приглушила 113 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на семи локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на трех локациях.

Атака на Украину продолжается, поскольку в воздушном пространстве до сих пор находятся вражеские дроны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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