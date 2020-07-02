Запровадження дистанційного навчання у школах з вересня залежить винятково від епідемічної ситуації з коронавірусом, і нині остаточного рішення немає, заявила у коментарі Фактам ICTV заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

– Після закінчення ЗНО 2020, десь із серпня, можна буде прогнозувати ситуацію на вересень, – наголосила вона.

Водночас Мандзій запевнила, що інструменти, напрацьовані вчителями під час карантину, вони зможуть використовувати, якщо буде така потреба.

Говорячи про те, чи могло онлайн-навчання суттєво вплинути на результати ЗНО, сказала, що ні, оскільки в тестах закладено матеріал, який вивчався протягом останніх 4 років.

– Нині важливо, щоб влітку відпочили і вчителі, і учні. А в серпні ми готуватимемо рекомендації про роботу закладів освіти під час пандемії, – додала Мандзій.

Вона також назвала плючи та мінуси дистанційного навчання.

– Наш найбільший мінус, безперечно, це технічні можливості, але ми маємо певні надбання. Це цифровізація, розвиток цифрової компетентності вчителів, а також взаємодія та взаємопідтримка, – наголосила вона.

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Мандзій пояснила, навівши приклад того, як школи поділилися своїми ноутбуками з вчителями та учнями.

– І ще один плюс – було дуже багато різних семінарів, вебінарів, вчителі ділилися досвідом. Мінус – це технічні можливості, – підсумувала заступник міністра.

У РНБО заявили, що восени українські школи можуть перейти на дистанційне навчання, оскільки очікується друга хвиля пандемії коронавірусу.

Водночас до вересня навчальні заклади необхідно підготувати технічно до переходу на такий формат роботи.

Рішення про те, чи зможуть школярі повернутися до звичайного режиму навчання з 1 вересня, ухвалюватимуть комісія ТЕБ та НС і головний санітарний лікар.

Фото: МОН