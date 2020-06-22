Президента Владимира Зеленского призывают запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях .

Соответствующую петицию создали на сайте Электронные петиции 22 июня. Она набрала уже 349 подписей из 25 тис.

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— Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень трудно находиться на дистанционном образовании. Поэтому народ хочет, чтобы власть не приняла закон о дистанционном образовании, — говорится в тексте петиции.

Также там обозначается, что дистанционное обучение не такое качественное, как в школах и что оно призводит к нравственному обнищанию.

21 июня Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации.

Принятый Верховной Радой законопроект предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации из-за продолжения карантина в связи с распространением коронавируса в Украине.

Однако выпускникам предоставляется право составить ГНА в форме ВНО по собственному желанию.

Ранее государственная итоговая аттестация была обязательна для всех выпускников школ.

Источник: Электронные петиции