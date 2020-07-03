4G заработал на девяти станциях метро в Киеве — список

4G в Киеве заработал уже на девяти станциях метро и доступен для абонентов трех украинских операторов.

Об этом сообщили в министерстве цифровой трансформации.

Скоростной связь появилась на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская.

Впервые в столичном метро 4G заработал на станции Академгородок.

Как отметили в министерстве, большие усилия в открытие 4G вложили операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone Украины и Lifecell.

— Компании эффективно использовали время карантина, когда метро не работало, и смогли ускорить запуск 4G на новых станциях, — говорится в сообщении ведомства.

Уже вскоре 4G в киевском метро можно будет пользоваться еще на 14 станциях:

Университет, Театральная Крещатик (красная линия);

Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости, Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Украина (синяя линия);

Львовская Брама (проектируемая станция), Золотые ворота, Дворец спорта, Кловская и Печерская (зеленая линия).

До конца 2020 года в Минцифры пообещали, сеть будет работать на всех станциях Киевского метрополитена.

Главным партнером в строительстве 4G-сети в рамках тендера стала компания Huawei.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что запуск 4G является большим прогрессом в развитии связи Киевского метрополитена.

— Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке, — прокомментировал Кличко.

По мнению руководства компаний мобильной связи, сотрудничали со столичной подземкой, такие проекты необходимо брать на реализацию и в регионах.

Источник: Мінцифри, Віталій Кличко