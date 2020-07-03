Отдых во время карантина: главные правила и список рекомендаций МОЗ

Во время эпидемии коронавируса Центр общественного здоровья выпустил рекомендации путешествующим.

В связи со стремительным распространением коронавируса любые путешествия составляют высокий риск заразиться Covid-19.

Сейчас, когда действует адаптивный карантин, каждая область решает для себя, какие меры для предотвращения коронавируса вводить.

Поэтому нужно заранее узнать, какие ограничительные меры действуют в той области, где вы планируете отдых.

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Прежде всего надо знать, в каком режиме работает транспорт, открыты ли гостиницы и магазины, какие есть ограничения на проведение мероприятий, и можно ли собираться компаниями, если это необходимо.

Во время отдыха Центр общественного здоровья рекомендует:

мыть руки под проточной водой не менее 20 секунд;

регулярно обрабатывать руки антисептиком с содержанием спирта не менее 60%;

не касаться лица грязными руками;

пользоваться бесконтактным методом оплаты и автоматическими дверями;

не посещать людные места;

в местах скопления людей пользоваться маской, чтобы были прикрыты нос и рот.

Также рекомендуется менять маску каждые два или три часа. Также в случае, если она стала влажной или загрязнилась, необходимо также заменить маску.

Риск, что коронавирус передается через продукты питания, отсутствует. Однако ради собственной безопасности не рекомендуется пренебрегать их мытьем.

В случае, если вы чувствуете себя плохо, температура тела повышена, есть насморк, боль в горле и кашель, если вы недавно контактировали с больным коронавирусом, стоит отказаться от поездки в целях собственной безопасности и окружающих.

Центр общественного здоровья рекомендует также отказаться от поездки людям, которые являются в группе риска. К этой группе относятся:

лица старше 60 лет

люди с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы;

больные сахарным диабетом;

лица с почечной недостаточностью.

Также не рекомендуется путешествовать пациентам с аутоиммунными заболеваниями и в иммуносупрессивном состоянии.

Из-за карантина в Украине многим придется изменить свои планы на летний отдых. В этом году приоритетным для многих станет внутренний туризм в пределах Украины. Путешествовать можно будет по Карпатам или на Черном и Азовском морях.

Источник: Центр общественного здоровья