Медикам не хватает элементарных систем защиты, лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких. Правительство едва успевает латать бюджетные дыры. В такой атмосфере начиналась эпидемия коронавируса в Украине.

В авральном порядке парламент позволяет проводить закупки по упрощенной системе, фактически за один день. На прямую, без тендеров.

Но через четыре месяца выяснилось: для кого-то эпидемия коронавируса стала настоящей золотой жилой.

Результаты исследования так называемых ковидных закупок, которое провел центр противодействия коррупции. Например, в Одесской городской инфекционной больнице решили бороться с коронавирусом с помощью новой мебели. Почти миллион гривен пошел на столы, кушетки и ширмы.

Отдельная статья расходов — мебель для дома. Здесь и кресла за 11 тыс. грн и кухонный гарнитур за 36 тыс. Купили 8 диванов и шкафы.

Всего по упрощенной процедуре решили скупиться на 6 млн грн. Но цены покупок, почему-то, кусаются.

За разъяснением мы обратились в Одесский горсовет, в подчинении которой находится инфекционная больница. Там подтвердили, мебель действительно заказывали. Для детского отделения.

На этом чудеса коронавирусных закупок в Одессе не закончились. Чиновники киевского района решили бороться с Covid-19 проведением в администрации капитального ремонта. Еще везде заменили окна. И это все провели по упрощенной процедуре. Нарушая закон.

Правда, в райадминистрации проведения ремонта списали на ошибку. Мол, к закупкам для предотвращения пандемии Covid-19.

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О ремонте в разгар коронавируса вспомнили и в Сосницком литературно-мемориальном музее Довженко, что на Черниговщине. Там умудрились заключить с ковидной процедурой договор почти на полмиллиона гривен, чтобы отремонтировать крышу.

Директор музея оправдывается: не заметили, как ремонт внесли в эпидемиологические мероприятия.

Похоже, ошибаться во время тендеров — это уже традиция.

Вот только ошибками закупки становятся только после публичной огласки о нарушении закона.

Украина на борьбу с коронавирусом выделила почти 70 млрд грн. Почти половину этой суммы мы уже потратили. Львиная доля пошла на закупку медицинских средств защиты, лекарств и оборудования. Но и здесь не все было гладко.

Львовский областной лабораторный центр приобрел респираторов на 107 тыс. грн. Все бы ничего, но закупали их по 335 грн за штуку. В обычных же аптеках они стоят чуть ли не втрое дешевле.

Схема накручивания цены давно популярна в украинской медицине. И респираторы — лишь капля в море. Чего только стоит история с закупкой костюмов защиты для врачей. 90 тыс. штук еще в апреле заказало министерство здравоохранения. Победителем тендера тогда стала украинская компания.

Но потом все отменяют — и покупают костюмы у малоизвестной фирмы в Китае. Приобретенные костюмы оказались вдвое дороже украинских аналогов.

В чем заключается скандал с закупкой защитных костюмов в Минздраве. 21 апреля в адрес Министерства здравоохранения начали раздаваться обвинения в недобросовестной работе из-за закупки защитных костюмов для медиков по завышенной цене.

Их цена якобы была выше на 40%, а тендер на закупку объявили внезапно, да еще и с новыми условиями.