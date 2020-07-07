Медикам бракує елементарних систем захисту, ліків та апаратів штучної вентиляції легень. Уряд ледве встигає латати бюджетні дірки. В такій атмосфері починалася епідемія коронавірусу в Україні.

В авральному порядку парламент дозволяє проводити закупівлі за спрощеною системою, фактично за один день. На пряму, без тендерів.

Але через чотири місяці з’ясувалося: для когось епідемія коронавірусу стала справжньою золотою жилою.

Результати дослідження так званих ковідних закупівель, яке провів центр протидії корупції. Наприклад, в Одеській міській інфекційній лікарні вирішили боротися із коронавірусом за допомогою нових меблів.

Майже мільйон гривень пішов на столи, кушетки та ширми. Окрема стаття витрат – меблі для дому. Тут і крісла за 11 тис. грн і кухонний гарнітур за 36 тис. Купили 8 диванів та шафи.

Усього за спрощеною процедурою вирішили скупитися на 6 млн грн. Та ціни покупок, чомусь, кусаються.

За роз’ясненням ми звернулися до Одеської міськради, в підпорядкуванні якої знаходиться інфекційна лікарня. Там підтвердили, меблі дійсно замовляли. Для дитячого відділення.

На цьому дива коронавірусних закупівель в Одесі не закінчились. Чиновники київського району вирішили боротися з Covid-19 проведенням в адміністрації капітального ремонту. Ще й скрізь замінили вікна. І це все провели за спрощеною процедурою. Порушуючи закон.

Правда, у райадміністрації проведення ремонту списали на помилку. Мовляв, до закупівель для запобігання пандемії Covid-19.

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Про ремонт у розпал коронавірусу згадали і в Сосницькому літературно-меморіальному музеї Довженка, що на Чернігівщині. Там примудрилися укласти за ковідною процедурою договір майже на пів мільйона гривень, аби відремонтувати дах.

Директор музею виправдовується: не помітили, як ремонт внесли до епідеміологічних заходів.

Схоже, помилятися під час тендерів – це вже традиція.

От тільки помилками закупівлі стають лише після публічного розголосу про порушення закону.

Україна на боротьбу з коронавірусом виділила майже 70 млрд грн. Майже половину цієї суми ми вже витратили. Левова частка пішла на закупівлю медичних засобів захисту, ліків та обладнання. Але і тут не все було гладко.

Львівський обласний лабораторний центр придбав респіраторів на 107 тис. грн. Все б нічого, але закупали їх по 335 грн за штуку. В звичайних же аптеках вони коштують чи не втричі дешевше.

Схема накручування ціни давно популярна в українській медицині. Та респіратори – лише крапля в морі. Чого тільки варта історія із закупівлею костюмів захисту для лікарів. 90 тис. штук ще у квітні замовило міністерство охорони здоров’я. Переможцем тендеру тоді стала українська компанія.

Але згодом все скасовують – і купують костюми у маловідомої фірми в Китаї. Придбані костюми виявилися удвічі дорожчими за українські аналоги.

В чому полягає скандал із закупівлею захисних костюмів у МОЗ. 21 квітня на адресу Міністерства охорони здоров’я почали лунати звинувачення у недобросовісній роботі через закупівлю захисних костюмів для медиків за завищеною ціною.

Їхня ціна нібито була вищою на 40%, а тендер на закупівлю оголосили раптово та ще й з новими умовами.