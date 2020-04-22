Коррупция или новые стандарты? Что известно о закупке защитных костюмов в Минздраве

21 апреля в адрес Министерства здравоохранения начали раздаваться обвинения в недобросовестной работе из-за закупки защитных костюмов для медиков по завышенной цене.

Их цена якобы была выше на 40%, а тендер на закупку объявили внезапно, да еще и с новыми условиями.

Некоторые считают, что Минздрав намеренно срывает закупку защитных костюмов, чтобы затем приобрести их гораздо дороже.

Факты ICTV рассказывают, с чего начался скандал, кто обвиняет Минздрав, и как уже отреагировали на заявления.

Что привело к скандалу

Проблемы с закупкой защитных костюмов для врачей начались еще когда на должность министра здравоохранения назначили Илью Емца. Он предлагал закупать необходимую врачам защиту через свой тендерный комитет, полностью игнорируя систему ProZorro и международные организации.

Однако ему не удалось реализовать этот замысел и 67 млн ​​грн все же поступили международным организациям, которые закупили маски, защитные костюмы, респираторы и т. д.

Впоследствии главой Минздрава стал Максим Степанов, который также пытается отказываться от закупки через международные организации. Вместо этого он решил обратиться к отечественным производителям в попытке сэкономить.

И неудивительно, ведь Украине нужно около миллиона защитных костюмов, а при таком количестве любая экономия понадобится. Однако вместе с этим нельзя жертвовать их качеством.

Был объявлен тендер на закупку медицинских костюмов среди отечественных производителей. 10 апреля ГП Медичні закупівлі получило распоряжение от Минздрава для поиска производителя, у которого планировали купить защиту для врачей по цене 396 грн за штуку.

Однако в процессе поиска удалось заключить договор на 22,05 млн грн с компанией Текстиль-Контакт. Она согласилась поставить 90 тыс. костюмов по цене всего 245 грн за штуку.

Таким образом можно было бы сэкономить примерно 13,7 млн грн бюджетных средств. Однако утверждение тендера от Минздрава так и не поступило.

15 апреля публикуют изменения в годовой план закупок, а затем Минздрав заново объявляет тендер через другой комитет, а также добавляет условие к сертификации, которого раньше не было. Победителя находят уже через сутки.

Но количество закупленных костюмов уменьшилось до 71 тыс., а цена за штуку выросла до 488 грн.

Какие обвинения звучат в адрес Минздрава

Сейчас на недобросовестную работу Минздрава обратили внимание народные депутаты Алексей Гончаренко (Европейская солидарность) и Александра Устинова (Голос). У каждого из них есть претензии к работе Министерства в этой ситуации.

Устинова соглашается, что, возможно, сертификации EN 14126: 2003, IDТ и ДСТУ EN 14126: 2008 были необходимыми, но Минздрав должен был выставить соответствующее требование гораздо раньше.

— Самое главное — цена Минздрава одинаково заоблачная. Ведь в международных организаций цена за костюм с соблюдением этого стандарта составляет $12 или около 300 грн за штуку, в которые уже входит даже комиссия международной организации, — пишет нардеп.

Вопросы есть и к фирме-поставщику защитных костюмов, которая носит название Мэддив. С ней уже заключили договор на получение защиты для украинских врачей.

Как пишет Гончаренко, закупка будет происходить в непрозрачной компании, которая, скорее всего, поставляет товары из Китая.

Кроме того, это повлекло проблемы с Текстиль-Контрактом, который начал изготавливать медицинские костюмы.

— С целью как можно быстрее обеспечить украинских медицинских работников средствами защиты на производстве начали работу. Сейчас на складе лежат 20 тыс. готовых костюмов, которые уже сегодня могли бы быть развезены медикам, — рассказывает народный депутат.

Кроме того, Устинова отмечает, что компанией владеют люди, которые раньше не занимались бизнесом. Поэтому возникает еще больше вопросов относительно того, почему тендер отдали именно этой компании.

Если бы владельцем Мэддива были бизнесмены с большим опытом, такая ситуация была бы понятной.

— Среди них брат и сестра из Чернигова Александр Охрименко и Анна Шевцова (девичья фамилия Охрименко). Другим владельцем компании является врач Богдана Витковская из Винницы, а ее муж Денис — руководит компанией. Еще одной совладелицей компании Мэддив является Наталья Потребчук, которая недавно “получила” эту компанию от своего мужа — Потребчука Андрея Анатольевича, полковника полиции в отставке, который сейчас возглавляет сектор по борьбе с коррупцией в Службе судебной охраны, — пишет народный депутат.

Народный депутат Алексей Гончаренко также заявил, что отправил депутатское обращение в Генеральную прокуратуру и обещает добиваться максимального наказания для тех, кто “пытается зарабатывать на жизни и здоровье медиков”.

В ГП Медичні закупівлі сообщили о всем процессе работы по закупке защитных костюмов с момента получения письма от Министерства здравоохранения и добавили, что товар, который планирует закупить Минздрав, нужно будет проверить на соответствие определенной сертификации.

Что известно о Мэддиве?

Компания действительно вызывает много подозрений. Согласно информации портала YouControl, она была зарегистрирована 19 апреля 2019 года. То есть на момент подписания контракта она работала на рынке меньше года.

Основной вид ее деятельности — оптовая торговля фармацевтическими товарами. Но она также занимается:

производством основных фармацевтических продуктов;

посредничеством в торговле товарами широкого ассортимента;

оптовой торговлей парфюмерными и косметическими товарами.

Стоит отметить, что у компании также маленький уставный капитал — всего 20 тыс. грн. Не совсем понятно, как компания с такими малыми средствами, смогла получить действительно огромный тендер.

Кроме того, Мэддив специализировалась на продаже товаров южнокорейской компании-производителя SD BIOSENSOR, INC, а также в описании говорилось, что она является ее уполномоченным представителем.

SD BIOSENSOR, INC специализируется на продаже различных тестов и приборов для самоконтроля вроде глюкометров и холестерометров.

Если бы речь шла о поставках тестов на коронавирус, то можно было бы понять, почему могли выбрать именно эту компанию. Но сейчас речь идет о защитных костюмах, а Мэддив с ними не работала.

В приложении к договору говорится, что производителем товара является китайская компания Nanjing Trust Garment Company LTD. Информация о ней также несколько противоречива.

С одной стороны, информация на сайте World Trade свидетельствует о том, что компания была основана в 2000 году, и она занимается пошивом и продажей женской одежды. То есть во время пандемии она действительно могла быстро перейти на пошив медицинских костюмов.

С другой стороны, часть ссылок, связанных с Nanjing Trust Garment Company LTD ведут на вредоносные сайты с кучей спама, а на сайте Triple Tree указано, что у компании нет ни одного работника.

И даже если костюмы действительно будут соответствовать всем стандартам, а фирма качественно выполнит свою работу, остается вопрос: почему пришлось переплатить?

Даже если обращаться к зарубежным производителям и поставщикам, то цена там не должна быть такой высокой, если речь идет об оптовых закупках. Наборы от 1 тыс. костюмов обойдутся в $10-$15 (270-405 грн), а крупные заказы (от 10 тыс. костюмов) можно найти и за $9 за штуку (примерно 243 грн).

Конечно, доставка такого большого количества костюмов также потребует финансирования, однако закупка примерно на 19 тыс. меньше защитных костюмов и еще дороже, кажется по меньшей мере подозрительной.

Возможно, в ближайшее время руководству страны нужно будет пристально наблюдать за тем, как работает Минздрав.

Владислав Бомбела