Сергей Шкарлет о ВНО и дистанционном обучении - интервью

Долгое время после назначения нового состава Кабинета министров несколько министерств оставались без руководителей. В частности, Министерство образования и науки.

В июне президент Владимир Зеленский заявил о наличии нескольких кандидатур на указанную должность. В конце концов временно исполняющим обязанности министра образования и науки стал Сергей Шкарлет.

Многим не понравилось его назначение из-за связи с Партией регионов и информацией о плагиате.

Уже несколько недель он работает на должности и теперь украинцам более интересны его планы, чем прошлое.

В интервью Фактам ICTV Сергей Шкарлет рассказал, что будет с дистанционным обучением, какой он видит украинскую школу и готов ли уйти с должности, если возникнет необходимость.

— Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что необходимо готовиться к переходу на дистанционное обучение с сентября. Какие работы уже ведутся?

— Мы отрабатываем различные сценарии развития событий. Возможно, жесткий карантин будет введен во всей стране, а возможно — только в определенных регионах.

Также мы должны предусмотреть вариант, что в пределах одной школы для учеников разных классов будут установлены разные карантинные ограничения. Есть много технических моментов, в которые я сейчас не хочу вдаваться. Самое главное — мы должны создать доступные дистанционные технологии обучения.

— Вы считаете, что возможно за два месяца хорошо подготовиться к дистанционному обучению?

— Возможно. Если все участники образовательного процесса будут ориентированы на конкретный результат. Однако, искренне надеюсь, что 1 сентября все дети традиционно пойдут в школу.

— Председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак заявил, что Украина не готова к дистанционному обучению. Какое ваше мнение?

— Смотря, что мы подразумеваем под словом “готовность”. Действительно, невозможно за короткий срок создать онлайн продукты по всем темам, по всем дисциплинам. Причем, вы, конечно, понимаете, что речь идет не только о среднем образовании, а также и о высшем и о профессиональном. Есть много профессий, которые невозможно освоить только в дистанционном режиме. У нас еще есть время на подготовку.

— Рассматриваются ли альтернативные варианты обучения во время пандемии непосредственно в учебных заведениях?

— Да, я уже сказал, что мы отрабатываем различные варианты. Все наши действия в конце концов будут опираться на решения правительства и Министерства здравоохранения.

— На какой срок планируется дистанционное обучение и другие меры безопасности?

— Это зависит от эпидемиологической ситуации. Я бы очень хотел, чтобы образовательный процесс происходил в традиционном режиме — то есть, в аудиториях, лабораториях, классах, спортзалах.

— Представим, что к концу 2021 года не будет вакцины от коронавируса. Что в таком случае? Во всех учебных заведениях практиковать дистанционное обучение?

— Я не эпидемиолог, а потому не готов комментировать те вопросы, которые находятся вне моей компетенции. Мы будем выполнять те решения, которые примет правительство, с учетом предложений Минздрава. Искренне надеюсь, что эпидемиологическая ситуация будет благоприятной.

— Экзамены и ВНО также планируется проводить дистанционно?

— Мы будем четко выполнять законы и постановления правительства. Мы все хотим, чтобы жизнь вернулась в обычное русло. Но главное сейчас — сохранить жизнь людей. Президент четко заявил, что государство будет держать эту линию, и другого пути нет.

— Сейчас во многих областях Украины ухудшается эпидемиологическая ситуация. Могут ли отменить ВНО 2020, если и в дальнейшем будет расти количество больных?

— Нынешнее ВНО — самое сложное с точки зрения организации его проведения, за карантина. Много новых правил, ограничений, но сбоев нет. Ситуация под контролем. Я надеюсь, что ВНО мы проведем так, как и планировалось. Мы в постоянном контакте с коллегами из Минздрава.

Кроме того, мы имеем рекордное количество заявлений на участие в ВНО. Это классно, поскольку высокая конкуренция при поступлении позволяет высшим учебным заведениям отбирать наиболее подготовленных абитуриентов.

Я уверен, что внешнее независимое оценивание состоится и 17 июля 2020 обязательно отчитаемся. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем коллегам, руководителям учебных заведений, учителей: очень прошу добросовестно выполнять все карантинные предписания.

— Стоит ли ожидать кардинальных изменений во вступительной кампании во время пандемии?

— Определенные изменения будут, но они не кардинальные. Кстати, я читал в некоторых СМИ, что Шкарлет якобы хочет отменить ВНО. Это глупость! Проведение ВНО — это требование закона. Недавно я спросил одного известного общественного активиста: откуда взялось, что Шкарлет против ВНО? Ответил: Вы же не сделали заявление, что оставляете ВНО. Но Министерство образования и науки вообще не решает — проводить ВНО или не проводить, есть четкое требование закона, которого мы должны придерживаться. Я всегда выполняю закон.

— Ваше назначение было несколько скандальным. И сейчас ваша должность временная. Готовы ли вы к тому, что придется работать всего несколько месяцев?

— Я готов к различным вариантам развития событий. Но убежден, что здравый смысл победит. Против меня объявлено информационную войну. Есть сценаристы, есть те, кто ее финансирует. Все публикации в интернете — это фейки. Говорили, что я за университетские средства приобрел джип, который стоит $60 тыс.

На самом деле это не джип, а пикап, его приобрел университет по соответствующему бюджетному назначению, под наблюдением Государственной казначейской службы, и за совсем другую сумму (почему отдельные “эксперты” оперируют долларами?), и не для ректора, а для технических кафедр, на которых преподаются дисциплины по геодезии, землеустройства и кадастра.

Шкарлет поехал в Киев — пикап остался в университете, это государственная собственность. К тому же за последний год университет приобрел два автобуса, трактор, газонокосилку (на ней можно ездить). И что? Об этом кто-то знает? “Эксперты из интернета” об этом вам сообщили?

— Собираетесь ли вы делать что-то для того, чтобы убедить профильный комитет ВР поддержать вашу кандидатуру на должность министра?

— Профильный комитет — очень мощная и профессиональная команда. У меня нет никаких проблем, когда я докладываю профессионалам. Проблемы возникают, когда вмешивается политиканство. На днях я доложил профильному комитету о своем видении стратегии развития системы науки и образования, ответил на многие актуальные вопросы. По тем вопросам, которые мне задавали, я лишний раз убедился, что в профильном комитете — мои единомышленники. Это объективно.

— Заявления о плагиате в ваших работах появились незадолго до того, как ваша кандидатура на должность министра начала обсуждаться. Почему до сих ничего не говорили?

— Вы немного ошибаетесь. О моей кандидатуре на должность Министра было объявлено 2 июня. Первая публикация о плагиате появилась 3 июня — в ночь со второго на третье. Это легко проверить. К этому моменту Шкарлета никогда в плагиате не обвиняли, и это логично, поскольку в моих научных работах плагиата никогда не было.

Все обвинения — это информационная война против меня. Обвинения в плагиате были обнародованы на сайте, который не имеет никаких выходных данных: кому он принадлежит, по какому адресу располагается редакция, какие номера телефонов — никакой информации.

Кстати, очень прошу: обратите внимание — в какой стране этот сайт зарегистрирован и кто ему предоставляет соответствующие технические услуги. Это установить очень легко. Убежден, вы будете удивлены, поскольку эта страна — не Украина.

— Вы знакомились с обвинениями в плагиате? Что вы о них думаете?

— Согласно моей позиции, размещенные в интернете статьи — не доказывают факт плагиата. Недобросовестные люди могут легко и быстро сфальсифицировать любые статьи и файлы, что и произошло в моем случае. Как это делается? Технологий куча.

Я не хочу вдаваться в юридические тонкости, юристы свое слово скажут. В Национальном университете Черниговская политехника проводится соответствующая проверка, анализируется имеющаяся информация, скоро будут подведены ее итоги, и они будут обнародованы.

— Не считаете ли вы ошибкой баллотирование от Партии регионов?

— Я не выбирал партию, это меня выбрали.

— Если бы вам сейчас предложили баллотироваться в народные депутаты — пошли бы? От какой партии?

— Откровенно говоря, никогда не думал об этом. Вы поставили меня в тупик. Парламент избран только в прошлом году, он вполне работоспособен, и очередные выборы еще не скоро.

— Сейчас у вас очень много планов по модернизации системы образования. В течение какого срока вы планируете выполнить большинство из них?

— Вопрос очень непростой, даже философский. Система образования развивается постоянно. Появляются новые знания, которые следует передавать, новые образовательные технологии, новые образовательные потребности.

Образование и наука — очень сложные сферы, поскольку они должны постоянно совершенствоваться, обогащаться достижениями цивилизации. Никогда не возникнет ситуации, что система образования станет полностью “модернизированной”. Изменения будут продолжаться постоянно.

— Чего не хватает украинским школам?

— Нужно утвердить стандарт базового среднего образования.

Я считаю, что ребенок не должен сидеть за партой больше, чем мы работаем, более чем восемь часов. Ребенок должен иметь право на детство. Новая украинская школа — нормальная. Компетентностный подход и реализация — нормальные. И эта реформа должна двигаться дальше.

Главное в Новой украинской школе — это учитель.

— Как должна выглядеть украинская школа через два-три года?

— Меня беспокоит много проблем. Мечтаю, чтобы в каждой школе, в том числе в самой маленькой сельской, все ученики имели реальную возможность получать качественное образование.

Мечтаю, чтобы в каждой школе царил дух жажды знаний, а этот дух должны привнести педагоги. Очень хочу, чтобы увеличились конкурсы в педагогические университеты — тогда мы будем иметь хорошо подготовленных молодых педагогов, желающих работать и развиваться. Тогда мы сможем решить все проблемы.

Общался Владислав Бомбела