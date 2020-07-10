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Факти / Інтерв'ю

Про те, чи підуть діти 1 вересня в школу, дистанційне навчання і ЗНО: інтерв’ю Сергія Шкарлета

Тривалий час після призначення нового складу Кабінету міністрів кілька міністерств залишалися без очільників. Зокрема, Міністерство освіти і науки.

У червні президент Володимир Зеленський заявив про наявність кількох кандидатур на зазначену посаду. Врешті решт тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки став Сергій Шкарлет.

Багатьом не сподобалося його призначення через зв’язок із Партією регіонів та інформацією про плагіат.

Вже кілька тижнів він працює на посаді і тепер українцям більш цікаві його плани, аніж минуле.

В інтерв’ю Фактам ICTV Сергій Шкарлет розповів, що буде з дистанційним навчанням, якою він бачить українську школу та чи готовий піти з посади, якщо виникне необхідність.

Сергій Шкарлет про ЗНО і дистанційне навчання - інтерв'ю

– Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що необхідно готуватися до переходу на дистанційне навчання з вересня. Які роботи вже ведуться?

– Ми відпрацьовуємо різні сценарії розвитку подій. Можливо, жорсткий карантин буде запроваджений у всій країні, а можливо – лише в певних регіонах.

Також ми повинні передбачити варіант, що в межах однієї школи для учнів різних класів буде встановлено різні карантинні обмеження. Є багато технічних моментів, в які я зараз не хочу вдаватися. Найголовніше – ми маємо створити доступні дистанційні технології навчання.

– Ви вважаєте, що можливо за два місяці добре підготуватися до дистанційного навчання?

Можливо. Якщо усі учасники освітнього процесу будуть орієнтовані на конкретний результат. Однак, щиро сподіваюся, що 1 вересня усі діти традиційно підуть у школу.

– Голова парламентського комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак заявив, що Україна не готова до дистанційного навчання. Яка ваша думка?

Дивлячись, що ми маємо на увазі під словом “готовність”. Справді, неможливо за короткий строк створити онлайн продукти з усіх тем, з усіх дисциплін. Причому, ви, звичайно, розумієте, що йдеться не лише про середню освіту, а також і про вищу, і про професійну. Є багато професій, які неможливо освоїти лише в дистанційному режимі. У нас ще є час на підготовку.

– Чи розглядаються альтернативні варіанти навчання під час пандемії безпосередньо у закладах освіти?

Так, я вже сказав, що ми відпрацьовуємо різні варіанти. Усі наші дії врешті-решт спиратимуться на рішення уряду та Міністерства охорони здоров’я.

Читайте: Чи реально запустити в Україні дистанційне навчання і чого бояться вчителі Ректор та екс-регіонал: що відомо про в.о. Міносвіти Сергія Шкарлета Ми передбачаємо дистанційне навчання з 1 вересня у разі загрози пандемії - Шмигаль

– На який термін планується дистанційне навчання та інші заходи безпеки?

– Це залежить від епідеміологічної ситуації. Я б дуже хотів, аби освітній процес відбувався у традиційному режимі – тобто, в аудиторіях, лабораторіях, класах, спортзалах.

– Уявімо, що до кінця 2021 року не буде вакцини від коронавірусу. Що в такому випадку? У всіх навчальних закладах практикуватимуть дистанційне навчання?

– Я не епідеміолог, а тому не готовий коментувати ті питання, які знаходяться поза моєю компетенцію. Ми будемо виконувати ті рішення, які ухвалить уряд, з урахуванням пропозицій МОЗ. Щиро сподіваюся, що епідеміологічна ситуація буде сприятливою.

– Екзамени і ЗНО також планується проводити дистанційно?

– Ми чітко виконуватимемо закони і постанови уряду. Ми всі хочемо, аби життя повернулося у традиційне русло. Але головне зараз – зберегти життя людей. Президент чітко заявив, що держава триматиме цю лінію, іншого шляху немає.

– Нині у багатьох областях України погіршується епідеміологічна ситуація. Чи можуть скасувати ЗНО 2020, якщо і надалі зростатиме кількість хворих?

– Нинішнє ЗНО – найскладніше з точку зору організації його проведення, через карантин. Багато нових правил, обмежень, але збоїв немає. Ситуація під контролем. Я сподіваюся, що ЗНО ми проведемо так, як і планувалося. Ми в постійному контакті з колегами з МОЗ.

Окрім того, ми маємо рекордну кількість заяв щодо участі у ЗНО. Це класно, оскільки висока конкуренція під час вступу дозволяє вищим навчальним закладам відбирати найбільш підготовлених абітурієнтів.

Я впевнений, що зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться і 17 липня 2020 року обов’язково прозвітуємо. При нагоді, хочу звернутися до усіх колег, до керівників закладів освіти, вчителів: дуже прошу сумлінно виконувати усі карантинні обмеження.

– Чи варто очікувати кардинальних змін у вступній кампанії під час пандемії?

– Певні зміни будуть, але вони не кардинальні. До речі, я читав у деяких ЗМІ, що Шкарлет начебто хоче скасувати ЗНО. Це дурість! Проведення ЗНО – це вимога закону. Нещодавно я запитав одного відомого громадського активіста: звідки взялося, що Шкарлет проти ЗНО? Відповів: Ви ж не зробили заяву, що ви залишаєте ЗНО. Але Міністерство освіти і науки взагалі не вирішує – проводити ЗНО чи не проводити, є чітка вимога закону, якої ми маємо дотримуватися. Я завжди виконую закон.

зно 2020

– Ваше призначення було дещо скандальним. І зараз ваша посада тимчасова. Чи готові ви до того, що доведеться працювати всього кілька місяців?

– Я готовий до різних варіантів розвитку подій. Але переконаний, що здоровий глузд переможе. Проти мене оголошено інформаційну війну. Є сценаристи, є ті, хто її фінансує. Усі публікації в інтернеті – це фейки. Казали, що я за університетські кошти придбав джип, який  коштує $60 тис.

Насправді це не джип, а пікап, його придбав університет відповідно до бюджетного призначення, під наглядом Державної казначейської служби, і за зовсім іншу суму (чому окремі “експерти” оперують доларами?), і не для ректора, а для технічних кафедр, на яких викладаються дисципліни з геодезії, землевпорядкування та кадастру.

Шкарлет поїхав до Києва – пікап залишився в університеті, це державна власність. До того ж за останній рік університет придбав два автобуси, трактор, газонокосарку (на ній також можна їздити). І що? Про це хтось знає? “Експерти з інтернету” про це вам повідомили?

– Чи збираєтеся ви робити щось для того, щоб переконати профільний комітет ВР підтримати вашу кандидатуру на посаду міністра?

– Профільний комітет – надзвичайно потужна і професійна команда. У мене немає жодних проблем, коли я доповідаю професіоналам. Проблеми виникають, коли втручається політиканство. На днях я доповів профільному комітету про своє бачення стратегії розвитку системи науки і освіти, дав відповіді на багато актуальних запитань. З тих запитань, які мені ставили, я зайвий раз переконався, що в профільному комітеті – мої однодумці. Це об’єктивно.

– Заяви про плагіат у ваших роботах з’явилися незадовго до того, як ваша кандидатура на посаду міністра почала обговорюватися. Чому до цього нічого не говорили?

– Ви трішечки помиляєтеся. Про мою кандидатуру на посаду Міністра було оголошено 2 червня.  Перша публікація про плагіат з’явилася 3 червня – в ніч з другого на третє. Це легко перевірити. До цього моменту Шкарлета ніколи в плагіаті не звинувачували, і це логічно, оскільки у моїх наукових працях плагіату ніколи не було.

Усі звинувачення – це інформаційна війна проти мене. Звинувачення у плагіаті були оприлюднені на сайті, який не має жодних вихідних даних: кому він належить, за якою адресою знаходиться редакція, які номери телефонів – жодної інформації.

До речі, дуже прошу: зверніть увагу – в якій країні цей сайт зареєстрований і хто йому надає відповідні технічні послуги. Це встановити дуже легко. Переконаний, ви будете здивовані, оскільки ця країна – не Україна.

– Ви ознайомлювалися зі звинуваченнями у плагіаті? Що ви про них думаєте?

Згідно з моєю позицією, розміщені в інтернеті статті – не доводять факт плагіату. Недобросовісні люди можуть легко і швидко сфальсифікувати будь-які статті і файли, що і сталося у моєму випадку. Як це робиться? Технологій безліч.

Я не хочу вдаватися в юридичні тонкощі, юристи своє слово скажуть. У Національному університеті “Чернігівська політехніка” проводиться відповідна перевірка, аналізується наявна інформація, скоро буде підбито її підсумки, і вони будуть оприлюднені.

– Чи не вважаєте ви помилкою балотування від Партії Регіонів?

Я не обирав партію, це мене обрали.

– Якби вам зараз запропонували балотуватися у народні депутати – пішли б? Від якої партії?

Відверто кажучи, ніколи не думав про це. Ви поставили мене у глухий кут. Парламент обрано лише минулого року, він цілком працездатний, і чергові вибори ще не скоро.

Сергій Шкарлет про ЗНО і дистанційне навчання - інтерв'ю

– Нині у вас дуже багато планів щодо модернізації системи освіти. Протягом якого терміну ви плануєте виконати більшість з них?

– Питання дуже непросте, навіть філософське. Система освіти розвивається постійно. З’являються нові знання, які слід передавати, нові освітні технології, нові освітні потреби.

Освіта і наука – дуже складні сфери, оскільки вони повинні постійно вдосконалюватися, збагачуватися надбаннями цивілізації. Ніколи не виникне ситуація, що система освіти стане повністю “модернізованою”. Зміни будуть тривати постійно.

– Чого не вистачає українським школам?

– Потрібно затвердити стандарт базової середньої освіти.

Я вважаю, що дитина не повинна сидіти за партою більше, ніж ми працюємо, більше восьми годин. Дитина повинна мати право на дитинство. Нова українська школа – нормальна. Компетентнісний підхід та реалізація – нормальні. І ця реформа повинна рухатись далі.

Головне в Новій українській школі – це вчитель.

– Як має виглядати українська школа через два-три роки?

Мене турбує багато проблем. Мрію, щоб у кожній школі, зокрема у найменшій сільській, усі учні мали реальну змогу здобувати якісну освіту.

Мрію, щоб у кожній школі панував дух жаги до знань, а цей дух мають привнести педагоги. Дуже хочу, щоб збільшилися конкурси до педагогічних університетів – тоді ми матимемо добре підготовлених молодих педагогів, що бажають працювати і розвиватися. Тоді ми зможемо вирішити всі проблеми вирішити.

Спілкувався Владислав Бомбела

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