Замкнутый круг: Россия готова, что Украина может выйти из Минских договоренностей

Россия готова к тому, что Украина может выйти из Минских договоренностей, однако это приведет к новым сложностям в переговорах сторон по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что выход Киева из переговорного процесса “не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве …”.

В Кремле подчеркнули, что даже во время создания альтернативного документа Россия будет настаивать на том, чтобы Киев садился за стол с представителями так называемых ЛДНР.

Песков добавил, что отказ Украины от диалога с боевиками создает “замкнутый круг”.

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Минские соглашения нужно пересмотреть — Резников

9 июля вице-премьер-министр Украины — первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников написал в своем блоге, что Минские соглашения не удовлетворяют потребности по урегулированию конфликта на Донбассе.

Дипломат написал, что Западу следует поддержать пересмотр документа, что позволит реально изменить ситуацию.

После этого в России призвали Киев на высшем уровне подтвердить или опровергнуть слова Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений, иначе это будет означать отказ Украины от участие в Минском процессе.