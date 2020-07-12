Замкнуте коло: Росія готова, що Україна може вийти з Мінських домовленостей

Росія готова до того, що Україна може вийти з Мінських домовленостей, однак це призведе до нових складнощів у переговорах сторін щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков та додав, що вихід Києва з переговорного процесу “не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві…”.

У Кремлі наголосили, що навіть під час створення альтернативного документу Росія наполягатиме на тому, щоби Київ сідав за стіл із представниками так званих ЛДНР.

Пєсков додав, що відмова України від діалогу з бойовиками створює “замкнуте коло”.

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Мінські угоди потрібно переглянути – Резніков

9 липня віце-прем’єр-міністр України – перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков написав у своєму блозі, що Мінські угоди не задовольняють потреби щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Дипломат написав, що Заходу варто підтримати перегляд документу, що дозволить реально змінити ситуацію.

Після цього у Росії закликали Київ на вищому рівні підтвердити або спростувати слова Резнікова про необхідність перегляду Мінських угод, інакше це означатиме відмову України від участі в Мінському процесі.