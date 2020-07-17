Как начать бизнес

Как начать свой бизнес: удачные идеи и этапы открытия своего дела – смотрите в материале Фактов ICTV.

1. Разрабатываем бизнес-идею

Любой бизнес начинается с бизнес-идеи. Это может быть уникальная концепция или уже готовая бизнес-идея, на которую есть спрос.

Рекомендуем применять метод мозгового штурма: обдумайте несколько идей, запишите их и выберите удачную. Подумайте, в чем вы хорошо разбираетесь, что любите, что умеете хорошо делать. Если вы ценитель кофе, можете открыть кофейню, но вряд ли стоит открывать ателье, если вы не умеете шить.

Рассмотрите франчайзинг: вы приобретаете франшизу, то есть готовую бизнес-идею и создаете продукт или услугу под известным брендом. Многие сетевые кофейни, бары, пиццерии, фитнес-центры в Украине работают по франшизе.

Преимущество франшизы в том, что франчайзер не просто разрешает использовать свой известный бренд, но и передает секреты бизнеса: поставщиков, технологии, сырье, маркетинговую стратегию и т. д.

Обязательно на старте оцените финансовые возможности. Если нет возможности взять кредит на развитие бизнеса, выбирайте идею с минимальными вложениями.

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Среди востребованных сегодня бизнес-идей с минимальными вложениями:

запуск интернет-магазина;

агентство диджитал-маркетинга, бюро переводов, разработка сайтов;

пошив одежды на заказ;

мобильная кофейня;

организация праздников;

клининговые услуги;

сезонные работы (стрижка газонов, продажа мороженого и прохладительных напитков, аренда лыжной экипировки, выращивание овощей и цветов в теплицах).

2. Создаем бизнес-план

Бизнес-план – это подробное описание процесса реализации идеи с расчетами. Нужно рассчитать вложения, период окупаемости, рентабельность и другие показатели эффективности.

Когда есть бизнес-план, легче привлечь инвесторов или получить кредит на развитие бизнеса. Чтобы его написать, вам придется самостоятельно изучать информацию. Можно также найти в интернете готовый бизнес-план и отредактировать его по своим показателям или заказать расчеты у специалистов.

3. Регистрируем и запускаем бизнес

На следующем этапе нужно зарегистрировать бизнес, то есть открыть ФЛП или юридическое лицо. Вы можете слетать это самостоятельно, обратившись в налоговую, или воспользоваться услугами профессиональных юристов.

После регистрации можно начинать хозяйственную деятельность – арендовать помещение, закупать товары, вести торговлю, оказывать услуги и т.д.

4. Эффективно управляем бизнесом

Современный рынок меняется очень быстро, и чтобы эффективно и успешно вести бизнес, важно уметь подстраиваться под любые изменения. Анализируйте конкурентов, изучайте спрос и предложение, используйте ваши сильные стороны, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. Только развивая и совершенствуя бизнес, можно рассчитывать на хорошую прибыль и нескончаемый поток клиентов.

Топ-3 бизнес-идеи с быстрой реализацией

1. Груминг-студия

Уход за домашними питомцами становится с каждым годом все популярнее. Для зоосалона вполне подойдет небольшое помещение площадью 40–60 кв. м. Необходимо будет сделать ремонт, купить инструменты и оборудование и найти хорошего грумера.

2. Центр детского творчества

Отличная идея, которую можно реализовать и в большом городе и даже в поселке с населением в несколько тысяч жителей. В таких центрах малышей обучают живописи, рукоделию, английскому языку, проводят занятия с логопедами и психологами.

Для центра потребуется помещение площадью не меньше 70 кв. м, желательно с отдельным входом. В нем можно организовать детскую комнату и оборудовать классы для занятий. А самое главное в организации такого бизнеса – поиск хороших репетиторов и педагогов и хорошая рекламная кампания.

3. Кофейня

Как бы много не было кофеен в вашем городе, всегда найдется место для еще одной. Сделайте заведение уникальным – пусть здесь подают не только привычный эспрессо и латте, но еще и фирменные напитки и десерты.

Такой бизнес организовать легче, чем ресторан или кафе, ведь не нужно покупать большое дорогостоящее оборудование для приготовления пищи, за исключением профессиональной кофемашины, которая стоит около $ 2 тыс. Если бюджет ограничен, оборудование можно взять в долгосрочную аренду.

Факты ICTV запустили проект Деловая беседа, в рамках которого украинские бизнесмены рассказывают, как добились успеха. Героем одного из выпусков стал Владислав Савченко, который всего за 13 дней во время карантина создал проект Foodex24.