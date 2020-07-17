Як почати бізнес

Як почати свій бізнес: вдалі ідеї та етапи відкриття своєї справи – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

1. Розробляємо бізнес-ідею

Будь-який бізнес починається з бізнес-ідеї. Це може бути унікальна концепція або вже готова бізнес-ідея, на яку є попит.

Рекомендуємо застосовувати метод мозкового штурму: обміркуйте кілька ідей, запишіть їх і виберіть вдалу. Подумайте, на чому ви добре розумієтеся, що любите, що вмієте добре робити. Якщо ви поціновувач кави, можете відкрити кав’ярню, але навряд чи варто відкривати ательє, якщо ви не вмієте шити.

Розгляньте франчайзинг: ви купуєте франшизу, тобто готову бізнес-ідею і створюєте продукт або послугу під вже відомим брендом. Багато мережевих кав’ярень, барів, піцерій, фітнес-центрів в Україні працюють за франшизою.

Перевага франшизи в тому, що франчайзер не просто дозволяє використовувати свій відомий бренд, а й передає секрети бізнесу: постачальників, технології, сировину, маркетингову стратегію тощо.

Обов’язково на старті оцініть фінансові можливості. Якщо немає можливості взяти кредит на розвиток бізнесу, обирайте ідею з мінімальними вкладеннями.

Читайте: Збитки та перехід в онлайн: як виживає бізнес під час карантину

Серед затребуваних сьогодні бізнес-ідей із мінімальними вкладеннями:

запуск інтернет-магазину;

агентство діджитал-маркетингу, бюро перекладів, розробка сайтів;

пошиття одягу на замовлення;

мобільна кав’ярня;

організація свят;

клінінгові послуги;

сезонні роботи (стрижка газонів, продаж морозива і прохолодних напоїв, оренда лижного спорядження, вирощування овочів і квітів у теплицях).

2. Створюємо бізнес-план

Бізнес-план – це докладний опис процесу реалізації ідеї з розрахунками. Потрібно розрахувати вкладення, період окупності, рентабельність та інші показники ефективності.

Коли є бізнес-план, легше залучити інвесторів чи отримати кредит на розвиток бізнесу. Щоби його написати, вам доведеться самостійно вивчати інформацію. Можна також знайти в інтернеті готовий бізнес-план і відредагувати його за своїми показниками або замовити розрахунки у фахівців.

3. Реєструємо й запускаємо бізнес

Далі потрібно зареєструвати бізнес, тобто відкрити ФОП або юридичну особу. Ви можете зробити це самостійно, звернувшись до податкової, або скористатися послугами професійних юристів.

Після реєстрації можна починати господарську діяльність – орендувати приміщення, закуповувати товари, вести торгівлю, надавати послуги тощо.

4. Ефективно куруємо бізнесом

Сучасний ринок змінюється дуже швидко, і щоб ефективно й успішно вести бізнес, важливо вміти підлаштовуватися під будь-які зміни. Аналізуйте конкурентів, вивчайте попит і пропозицію, використовуйте ваші сильні сторони, щоби перемогти в конкурентній боротьбі. Тільки розвиваючи та вдосконалюючи бізнес, можна розраховувати на гарний прибуток і нескінченний потік клієнтів.

Топ-3 бізнес-ідеї зі швидкою реалізацією

1. Грумінг-студія

Догляд за хатніми улюбленцями стає з кожним роком популярнішим. Для зоосалону цілком підійде невелике приміщення площею 40–60 кв. м. Потрібно буде зробити ремонт, купити інструменти та обладнання і знайти хорошого грумера.

2. Центр дитячої творчості

Чудова ідея, яку можна реалізувати й у великому місті й навіть у селищі з населенням у декілька тисяч мешканців. У таких центрах малюків навчають живопису, рукоділлю, англійській мові, проводять заняття з логопедами та психологами.

Для центру знадобиться приміщення площею не менше 70 кв. м, бажано з окремим входом. У ньому можна організувати дитячу кімнату й обладнати класи для занять. А найголовніше в організації такого бізнесу – пошук гарних репетиторів і педагогів та хороша рекламна кампанія.

3. Кав’ярня

Як би багато не було кав’ярень у вашому місті, завжди знайдеться місце для ще однієї. Зробіть заклад унікальним – нехай тут подають не тільки звичний еспресо й латте, але ще і фірмові напої й десерти.

Такий бізнес організувати легше, ніж ресторан або кафе, адже не потрібно купувати велике дороге обладнання для приготування їжі, за винятком професійної кавомашини, яка коштує близько $ 2 тис. Якщо бюджет обмежений, обладнання можна взяти в довгострокову оренду.

Факти ICTV запустили проект Ділова бесіда, в рамках якого українські бізнесмени розповідають, як домоглися успіху. Героєм одного з випусків став Владислав Савченко, який усього за 13 днів під час карантину створив проект Foodex24.