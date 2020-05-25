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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Убытки и переход в онлайн: как выживает бизнес во время карантина

Настоящей аномалией для малого и среднего бизнеса стал двухмесячный карантин в Украине. Из-за ограничений, этот сектор экономики потерпел огромные убытки, а сотни тысяч людей потеряли работу, и вот теперь для предпринимателей наступила оттепель.

Уже две недели, правда с некоторыми правилами, работают парикмахерские, кафе и рестораны. Предприниматели рады, что бизнес выжил. Хотя на прошлогодние объемы продаж надеются позже.

С начала карантина до середины мая в Украине вдвое возросло количество безработных, чем за аналогичный период прошлого года. В общем, сейчас не работают 486 тыс. человек. Но малый и средний бизнес также может получить помощь — чтобы те не сокращали работников, им государство обещает частично компенсировать расходы на зарплату. Насколько эффективно удается вести бизнес после снятия ограничений смотрите в сюжете Светланы Ковбицы и Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как местная власть помогает малому бизнесу в Украине пережить карантин.

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